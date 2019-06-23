副唱元虎丟失護照 MONSTA X 7缺1





■韩国偶像男团MONSTA X相隔不到一年再度来马，继去年的拼盘演唱会后，他们于上周六晚来马举办《2019 MONSTA X世界巡回演唱会WE ARE HERE》，不料副唱元虎因丢失护照而被迫折返首尔，形成7缺1的画面，队长Shownu代表致歉说：“非常抱歉，今晚少了元虎在场，我们觉得很可惜和遗憾，无论如何我们今晚会加倍努力来演出。”

MONSTA X队长Shownu率领民赫 、基贤、亨元、 I.M和周宪6名成员热力登场，开场3首热歌劲舞连发，让全场“MONBEBE”（粉丝暱称）尖叫声不断。尽管说少了主唱元虎，但6子无论是舞蹈或歌唱都搭配到很好，完全是以实力来弥补7缺1不完美的画面。

出道4年的MONSTA X当晚共带来约23首歌曲，他们也怂恿全场粉丝站立，“你们有跟我们一起跳舞吗？”演唱会尾声，成员均表现不舍，他们扬言一定会再来大马开唱，“下一次我们会7个人一起来，你们记得等我们回来，不要忘了我们哦！”

亨元被團員嫌棄

长达两个半小时的演唱会上，6子也展现了好感情，并不时卖萌、耍宝与台下的粉丝互动，基贤还嘴甜“MONBEBE”是他们的最爱，还带领成员来场“爱心大比拼”，轮到亨元时，他准备从口袋中掏出爱心手势，不料被团员嫌弃，直接亏他说：“不要再出这招了”，还放话叫他别拖累整团，让亨元哭笑不得，只好弱弱的改送“飞吻”，他较后露出无辜的模样下跪，惹得粉丝哈哈大笑。

V live直播向粉絲道歉

丢掉护照的元虎虽然赶不上演唱会的演出，不过他依然坚持再度飞抵大马，他暖心的举止获得粉丝一片的赞赏。随后元虎与6位成员合体后在V live做直播亲自向粉丝道歉：“我弄丢了护照，无法与等待着我的粉丝见面，只有其他成员上台，我做出了这种不负责的行为是我的错，十分抱歉，对不起，真的抱歉”。