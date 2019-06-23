懷疑女伴有新歡大吵揮刀 妒男割喉









（檳城23日訊）61歲男子懷疑55歲同居女友另結新歡，在對方深夜回家後大吵大鬧繼而動粗；女方的21歲兒子為保護媽媽，在混亂中，他們3人各別受傷，其中母子倆的喉嚨部位都被割了一刀，血流如注，而逞兇的醋男也因頭部、臉部及腹部受傷之後到醫院求助時，被警方逮捕調查。

這起傷人案於今日凌晨，發生在阿依淡新市鎮的鑽寶莊組屋某單位。

據警方調查，嫌犯和女傷者之前各有一段婚姻，也各有子女，並已同居了很久。之後嫌犯懷疑女傷者有新男友，在對方於凌晨1時半回家後，雙方便發生爭吵。

女傷者慘遭割喉而頸項裂開一道恐怖的傷口，倒在血泊中奄奄一息，而也遭割傷喉嚨的女傷者兒子，當時用手機拍下現場情況後向朋友求救。不過，鄰居和警方來到現場救人時，嫌犯早已逃走，之後母子倆被送去檳城醫院治療。

檳島東北區警區主任仄再瑪尼說，警方特別小組後來成功在檳城醫院逮捕了前往治療的嫌犯，而嫌犯頭部、臉部和腹部的傷勢，相信是母子倆其中一人反抗時所致。

“初步調查顯示，嫌犯懷疑女伴結交新男友而發生爭吵。”

他說，嫌犯已向警方認罪傷人，警方稍後也派鑑證組前往案發現場採證，並充公3架手機進行調查。

“根據手機內一段4秒的視頻，女傷者滿身血倒在地上呻吟，嫌犯則站在旁邊口操福建話說，‘你跟他說，我被罵了難道不能大聲說話？’”

他說，目前此案件仍在調查中，導火線是否如此有待證實。警方今援引刑事法典326條文持械傷人罪調查此案。

兒：不保護媽，媽會死

“我不保護媽媽，媽媽可能會死。”

女傷者兒子的頸部共縫了20針，手部也受傷，需住院治療。

他在醫院受訪時說，他看到母親和男友（即嫌犯）吵架後，對方就從廚房拿了菜刀及水果刀。

“當時我沒有其他想法，只想到保護媽媽，不讓她受傷。”

他說，事發後，他確實拍攝了短片發給朋友求助。

詢及媽媽和男友吵架的原因，他指這是大人的私事，他不便透露。

不過他說，嫌犯曾數度對母親家暴，但沒持武器，每次家暴之後，母親都說“家醜不能外揚”，所以都沒報警。

女傷者：男友恐嚇同歸於盡

女傷者說，前幾天，男友（嫌犯）問她一些事情，但她拒絕回答後，就被恐嚇要與她一起同歸於盡。

“當時他有致傷我，但不嚴重。”

詢及男友在案發時情況，她說，當時她和兒子一起回家，哪知男友突然發瘋，到廚房拿刀割傷她和兒子。

女傷者說，男友之前承包家具，之後當上Grab司機，但過後因眼睛有問題，所以在家休息沒有工作，平時只打遊戲、滑手機。

她說，男友結過婚，但妻子已過世，而她和對方同居已有10多年。

居民：女傷者屋常傳爭吵聲

傷人案發生後，當地居民深感震驚，其中一名居民透露，女傷者的住家不時發出爭吵聲，相信和嫌犯關係有問題。

“但我們畢竟是外人，不方便介入其中，所以也沒多加理會。”

據居民表示，嫌犯曾有過一段婚姻，育有一對兒女，女傷者同樣也是離異者，育有一對兒子。

“事發單位就只有嫌犯和女傷者，和女傷者的一名孫兒居住。女傷者的其中一名兒子則住在組屋另一單位。”