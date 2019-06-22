基孔症襲米都 一排店逾20人疑感染









（亞羅士打22日訊）米都東姑依布拉欣路一排約30間店面的逾20名商家與員工，在過去2週疑是感染基孔肯雅症（chikungunya），以致陸續出現關節疼痛、渾身乏力、發燒和皮膚出紅疹症狀；有一間布莊因7名員工同時拿病假，被迫關店暫停營業。

據悉，染病者多數是在同一屋簷下工作的業者和員工。有些人服藥一兩天就好轉，一些人則需要多天才能痊癒。

他們出現的症狀大同小異，即身體先會感到不適，渾身乏力、關節疼痛和發燒，一些人會疼痛至無法步行。這些症狀消退後，皮膚就會出現紅疹，一些人還會發癢一兩天後才痊癒。

由於陸續甚至集體生病的現象是在當地首度發生，加上一些私人診所醫生診斷是普通流感，一些則無法給病人明確說出的病症，導致患者都認為這是“怪病”。

衛局派員調查

吉州衛生局接獲投報後，今日即刻派員實地了解和調查，該局主任拿督諾希占指出，當局接獲媒體告知這消息後，已即刻派官員實地了解和調查。

他說，早前當局並沒接獲在東姑依布拉欣路旁店面業者和員工，有出現集體生病的投報，該局是在媒體告知後才獲悉。

他也駁斥網上流傳附上有當局標誌的文件是由當局發出。他指出，目前官員已展開調查，並會查出真正病因。

疑染基孔肯雅症

美美數碼攝影沖印店業者鍾漢勝（57歲）說，數名衛生局官員在今午到當地了解情況後告訴他們，初步懷疑患者可能是感染基孔肯雅症（chikungunya），但還需要進一步檢查才能証實 。

他指出，官員促請目前還在養病的患者到政府醫院檢查和抽血檢驗，以方便當局鑑定病因。

6人相繼生病

鍾漢勝說，他和幾位兄弟及嫂子們一起經營這間照相館，期間大哥鍾金松（75歲）和六嫂安然無恙外，他和5名親人都相繼生病。

他指出，如今雖然他已痊癒，但他回家後他都會先進行“自我消毒”工作，即先洗澡和戴口罩，儘量避免一返家就與家人接觸，以免家人也受到傳染和生病。

人手不足被迫關店

美華布莊業者王平奇（58歲）說，他在當地有2間布莊，今天因為有7名員工同時拿病假，剩下他和4名員工，在人手不足下，他唯有暫時關了分行，只讓一間店面照常營業。他說，他是在2週前感到關節疼痛和發燒，看了兩次醫生和服藥近2週，目前在復原中。

“期間我的員工也陸續生病，最嚴重是今天，7名員工無法上班。這是我在這裡營業18年來，首次面對這情況（員工同時生病），以致人手不足而被迫關店。”

多人購中藥強身

同慶參茸藥行酒莊業者張振邦（43歲）說，最近附近一帶多人集體生病，引起人心惶惶，有些人也到他店里購買一些中藥服用，如金銀花、甘草、菊花和涼茶來強身預防病魔。

他解釋，金銀花和甘草有解毒功能，而菊花和涼茶是清肝，這些中藥都可熬或直接泡水，都是可解毒清肝。

咖啡店被迫停業一週

金城咖啡店老闆金先生（58歲）說，他、妻子和哥哥都相繼出現同個生病症狀，他最為嚴重，關節疼痛至需臥病在床約2天，咖啡店也被迫暫停營業一週。他指出，他是在2週前患病，醫生診斷是感冒。他和妻子同時生病，哥哥就幫忙顧店，詎料，才工作一天也同樣生病了。

他形容這是他第一次“病重”，渾身乏力和關節疼痛至無法下床，過後身體又起紅疹，但很快就消退了。

懂多一點——基孔肯雅癥狀

基孔肯雅症癥狀包括發燒及關節痛，一般於感染病原體後2至12天內會出現癥狀。其他症狀可能包括頭痛、肌肉痛、關節腫脹及紅疹。大部分人的病情在1周後會好轉，偶爾關節疼痛會持續到幾個月。此病的致死率約為千分之一，非常年幼、年長或是有其他健康問題的人有引發其他嚴重疾病的風險。

蚊子叮咬基孔肯雅症病患者後，便會攜帶基孔肯雅病毒。傳播基孔肯雅病的蚊子通常在日間叮人（而其他很多可以傳染疾病的蚊子在傍晚至清晨最為活躍）。