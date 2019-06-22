【伊黨大會】哈迪：親密無比 伊黨巫統關係像雙手

（關丹22日訊）伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺形容伊斯蘭黨與巫統的關系就像左手和右手，親密無比，而這並不是兩黨首次這麼親近。

“我認為巫統和伊黨就好像左手和右手，你捏右手，左手會覺得痛，你捏左手，右手會痛，這不是我們第一次互相依靠。”

他說，巫統與伊黨互相依靠的關系從英殖民時候就開始，雖然巫統的宗教師在1951年另外成立伊斯蘭黨，可是當伊斯蘭及馬來人受到挑戰時，巫統及伊黨就會團結。

他舉例，1969年發生513事件後，巫統及伊黨結盟以建立伊斯蘭及馬來人的力量。

他昨晚出席彭亨州大臣拿督斯里旺羅斯迪主辦的晚宴致詞時說，我國現在面對嚴峻的情況，因為政治氛圍對穆斯林不利。

“第14屆全國大選後，政治由非穆斯林主導，穆斯林面對許多挑戰，需要我們做出變化。”

他認為，伊黨與巫統必須團結，如果以前兩黨可以為了一些小事團結，如今的情況更嚴重及更具挑戰，兩黨更需要團結。

要求關閉華小淡小言論 副主席：黨代表意見

伊斯蘭黨副主席阿末山蘇里表示，黨代表在大會上要求政府關閉華小及淡小的言論，只是黨代表的意見，不是黨的政策。

他強調，黨代表在大會上辯論的課題及提出的言論，只是反映他們關心有關課題。

“只要有關意見沒有帶到黨中央討論，就不是黨的政策。”

他今日在新聞發布會上，受到媒體詢問時如此表示。

他說，所有政黨清楚明白若要執政中央政府，必須得到多元的支持。

“第14屆全國大選的結果讓我們從中學習，如果有些種族不了解我們，得到錯誤的訊息，我們就會失去他們的支持。”

也是伊黨全國選舉主任的他說，他了解黨代表關心某些課題例如華小、統考文憑，伊黨會採取應對策略處理黨代表提出的意見。

婦女組代表：多源流教育無助國民團結

婦女組代表莎麗米雅在2019年伊黨第65屆全國代表大會上辯論時說，多源流教育政策，無助於國民團結，所以她要求希盟政府採取行動，停止我國的多源流教育政策。

“依婦女組看，多源流教育政策不能拉近各族之間的距離，所以婦女組要求希盟政府關閉多源流學校。”

她補充，政府必須採取行動糾正，以符合國家教育政策。

另一方面，她也要求把可蘭經語（指阿拉伯語）成為第二語文，而非華語。

“我對時下的人都不懂可蘭經語感到傷心，我們必須設法通過教育去鼓勵大家學習。”

免大馬成為新加坡第二 雪代表吁穆斯林警惕火箭

伊斯蘭黨雪蘭莪州代表羅斯里呼籲穆斯林對行動黨保持警惕，以避免我國成為新加坡的再版。

他說，行動黨在第14屆全大選中，實現了由新加坡前總理李光耀所提出的“馬來西亞人的馬來西亞”，這倡議通過刪除社會契約訴求各族平等，影響馬來特權。

“希盟在第14屆大選中獲勝，行動黨從中沾光後，卻提出要消除社會契約，還提出政治與宗教分離，讓我國成為世俗國。

“此外，他們也要求承認統考，批準撥款予華小，踏足至清真寺頒發伊斯蘭義捐的同時，卻對馬來統治者地位提出質疑。”

他提醒穆斯林必須要對希盟及行動黨存有戒心，以保護馬來人及穆斯林的地位。

曾指伊黨收取1MDB資金 青年團團長道歉

伊斯蘭黨青年團團長凱利尼占促請曾經誣衊伊黨收取一馬公司9000萬令吉資金的政黨及政治人物，向伊黨公開道歉。

他說，反貪會向41個個人及單位追討一馬案中遭濫用的資金，當中沒有一人或一個單位與伊黨有關。

“這份名單如同反貪會前主席拿督斯里蘇克里所說的，伊黨沒有收取一馬公司的資金。”

他今日在新聞發布會受詢時，如此表示。

他說，第14屆全國大選之前，一些政黨及政治人物誣衊伊黨收取一馬公司的資金，影嚮人民對伊黨的信任，破壞伊黨的形象。

他說，如今反貪會公布的名單還伊黨清白，伊青團促請那些曾經誣衊伊黨的政黨及領袖針對此事公開道歉。

“如果他們有風度、尊重人民，就請他們對伊黨做出公開道歉。”(

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阿末山蘇里：黨代表的意見不是黨的政策。

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莎麗米雅：伊黨婦女組要求希盟政府廢除多源流學校政策。