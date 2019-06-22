【招牌菜】讓舌尖巡遊國際 流動餐車夜市 打卡新熱點























































無店舖經營模式，應為今後行銷業的發展趨勢。

流動餐車已成為城市裡的一道風景、一種飲食新風向。外表除了時尚靚麗，投資不高，也就降低了風險，為想要創業的年輕人帶來新機遇，讓他們敢敢做，用最短時間、最低成本投入，所以近年已快速崛起，在路邊或者指定區域都能見餐車的蹤影。

和過去所有食物都是預先準備好的方式不同，全新一代的流動餐車具備廚房設備，有發電機、冰箱、污水處理槽及廚具，堪稱流動廚房，可以現場製作，還能應一些大型活動或宴會邀請，到處擺賣爭取更多客源，生意比固定的店鋪來得更廣及更靈活。

近年來，在一些夜市都會看到流動餐車的進駐，但在剛過去的5月，一個專門為流動餐車而設的夜市在檳城誕生了。

為推廣本地與國際的餐車美食，同時將峇都蘭樟打造成旅遊景點，TLM Event有限公司與義香園鄉村社區管理理事會合作打造了檳城首個餐車夜市──“消夜在峇都蘭樟”，目前由廿多輛各種風格的餐車組成。

這裡原本是個露天停車場，如今變身為流動餐車夜市，場地還設有餐桌讓食客輕鬆坐着享用，另還有Live Band表演及藝術類活動，讓檳城人驚喜不已，瞬間成為年輕人的打卡新焦點。

每週推出新亮點

峇都蘭樟州議員王耶宗說，“消夜在峇都蘭樟”花了三個多月籌備，會萌生這樣的概念和想法，其實源於當年他是一名市議員時，審批過流動餐車的准證，但是，一直都沒有一個大型的場地供業者集中營業，如今剛好峇都蘭樟有這樣一個寬大的停車場，就想要實踐。

“這是專為流動餐車而設的夜市，是一個很時尚的夜市，我相信會吸引很多年輕人。餐車的造型很前衛和有創意，廚房設備也齊全，可以現場製作食物，更美味，我希望這夜市除了可以影響本地人，日後也可以吸引旅客，促進我們的旅遊發展。”

“消夜在峇都蘭樟”首日開幕就吸引了4000人，過後的人流量突破6000人次，該夜市每週都會推出不一樣的亮點，其中“變形金剛”就曾於夜市亮相。

王耶宗說，這場地可以容納不超過40輛的餐車，而由於反應非常熱烈，如今他萌生另一個想法，想施行“餐車交換計劃”，讓檳州與外州的流動餐車每個月“交換”營業地點一次，以便在推動本地美食之際，也能讓本地民眾有不一樣的餐車美食體驗。

消夜在峇都蘭樟有什麼？

1.韓國街頭小吃

沒有一個城市對流動餐車的喜愛會超過首爾，韓國政府誰餐飲業改革措施中的一項內容是投入更多的流動餐車，尤其是韓國辣炒年糕，在首爾也是多數餐車的招牌美食。

今天，檳城峇都蘭樟也有一輛這樣的餐車，餐車設計得韓風味濃，除了辣炒年糕，更有拌飯、炸雞、泡菜等，賣的全是韓國的平民街頭小吃。

游漢吉開着這輛餐車趴趴走營業已2年，平日他專跑美食活動，而炮製這些韓國小吃的廚藝是他遠赴韓國學習的，會想要去學，是因為他實在超愛吃韓國料理。

這輛餐車前經常人龍長長，尤以年輕人為多，辣炒年糕和韓國炸雞是大熱。

2.中國餃子

玲姐餃舍，是由一名清秀的中國成都女子范曉玲所經營，她當檳城媳婦已8年，這餐車她已經營了5年，也是長期跑美食活動。

“這些餃子都是從小拉拔我長大的外婆教我做的，外公去世得早，我的父母都在努力掙錢養家，外婆一手帶大我們5兄弟姐妹。外婆廚藝很好，尤其擅長煮四川菜，她經營一間小吃店，我們從小就在店裡幫忙，所以都懂得下廚。”她說。

玲姐餃舍的餃子有3種口味：辣拌餃子、手工蒸餃及新鮮煎餃。她的餃子餡料沒有加味精，都是用心製作，製作全程都很注意衛生。

她用了6萬令吉投資這輛流動餐車，她說：“中國也很流行流動餐車，還可以主動尋找客源，自主和靈活性都很強。”

3.台灣雪花冰

在台灣的夜市，雪花冰是很常見的消暑冰品，如今裝載着台灣雪花冰的餐車，也現身在這裡，一看賣相，也真教人心花怒放，可愛甜美，而雪花冰五彩繽紛的色澤，也很吸睛。

台灣雪花冰有7種口味，包括芒果、奧利奧巧克力、哈蜜瓜、芋頭、卡布基諾等。

冰工廠的主人林漢吉說，這餐車他已經營了3年，投資了一萬多令吉，一直以來他都是專門跑婚禮這類喜慶場合，在美好的婚禮中給大家送上甜美的雪花冰。

他說，雪花冰的冰刨得很細綿，讓冰品濃郁順滑，自有其考功夫的地方。

4.洋蔥手抓餅

現今，夜市最受注目的，一定是他了，由周傑倫代言的“糧全其美”手抓餅。

無論是大海報的周傑倫，或非常豪華的餐車設計，讓人想不看一眼都難，果然是地表最強。

新鮮出爐後的手抓餅，千層百疊，層如薄紙，其外層金黃酥脆，內層柔軟白嫩，一股蔥油與麵筋的香味撲鼻而來，讓每個人來不及等待，抓起就吃。手抓餅可搭配雞蛋、培根、蔬菜等輔料。

5.日式拉麵

名叫日式的拉麵，事實上，是“英國式的拉麵”。

2名主人家秦保光與江啟煌是在英國日本料理店當廚師，呆了整整8年，2人回流大馬後，3年前在檳城經營這台流動餐車，投資了一萬多吉令，在大受歡迎後，去年更設立了店面，名叫“黑武士”。他說，他們的醬油都是自行調製過的，在英國，日本餐的味道都偏甜，而這，也成了黑武士的特色。

他們強調拉麵並沒有下味精，為此湯底就花了逾10個鐘頭熬煮，沒味精卻實在是清甜。

深受歡迎的，包括烤雞飯盒，別人的烤雞是用煎的，黑武士的卻是先腌製過，再入烤箱烤，不一樣的烤法，入口更香更脆。

6.Tom's Burger

Tom's Burger也是其中一個以流動餐車起家，在大受歡迎後，去年開設實體店面的例子。

搶眼的橙色是Tom's Burger餐車的特點，讓大家輕易就記住了它。Tom's Burger在2015年開始以流動餐車方式營業，支持Tom's Burger的粉絲，這些年來可說是不曾讓它出現冷場的，尤其是他的鎮店之寶豬肉漢堡包，淋上超香自製的微辣黑胡椒醬汁，還有拉芝士漢堡包，更是必嚐之選，一開檔，人龍很快就越排越長了。

會如此受歡迎，主要是Tom's Burger的麵包、肉餡和醬汁都是每天新鮮自製的，肉餡有豬肉、牛肉和雞腿肉供選擇，醬汁除了經典款，還有黑胡椒和鐵板燒口味，且價格也便宜，漢堡包更是厚得一口咬不完。

7.越南燒肉麵包

Hangry Shack才營業了3個月，已然吸引人潮，兩夫妻充滿個性，所呈獻的美食，也充滿個性。

主打的是越南麵包，而最受食客歡迎的，就是越南燒肉麵包，這中越迸出的火花，充滿着無比的誘惑，燒肉香鹹脆，麵包香甜脆。

夫妻倆以往是做促銷業的，後來看到流動餐車漸成主流，外觀時尚發展潛能佳，和他們的理念也一致，於是就用了逾8萬令吉投資了這輛餐車，平日，餐車都停留在水池路一帶經營。

8.雞蛋仔

近來的夜市，檳城人一定不會對這輛流動餐車感到陌生，超炫黃色造型相當Q感可愛的大黃蜂餐車，就是它了：黃八蛋 Mr.EggieEgg雞蛋仔。

孩子們看到它，馬上消除免疫力，除了售賣經典口味／混搭風味的雞蛋仔，還推出龍貓雞蛋糕，令孩子或女性都為之傾倒，難以抵抗它的魅力。

雞蛋仔是香港、廣東以及澳門很常見的街頭小吃。製作雞蛋仔的過程，大略是把雞蛋、白砂糖、牛油、麵粉和淡奶打成混合麵糊，然後倒進蜂巢型鐵模烘熟；製成後的雞蛋仔呈金黃色。近年，大馬也吹起這股強風。

消夜在峇都蘭樟

時間： 每逢星期六傍晚7時至午夜12時

地點： 峇都蘭樟菜市場外的露天停車場