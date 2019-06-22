伊黨支持者大會堂擬8議程 挺修355法落實伊刑法

（關丹21日訊）伊黨支持者大會堂主席巴拉蘇巴馬廉指出，大會堂擬定了8項鬥爭議程，包括支持伊黨推動修改的RUU355法案，以落實伊斯蘭刑事法。

“我們會把所擬定的議程給做好，同時為第15屆大選做好準備。其他的議程分別是為民眾尋求更好的福祉及社會和諧、要聯邦政府盡快兌現在第14屆大選許下的大選承諾。”

要求伊黨予經濟支持

巴拉今日出席2019年大會代表大會上致詞說，大會堂要求伊黨給予經濟方面支持，也會繼續扮演民族團結的角色。

他繼說，大會堂要廣招更多的支持者加入壯大組織，今年計劃是至少要增加10%會員。

“自伊黨執政了吉蘭丹和登嘉樓州後，兩州的政府也提供了許多平台予大會堂領袖和會員，讓他們與州政府有合作，而這也拉近更多非穆斯林與伊黨的距離。”

他說，大會堂支持者將會總動員在第15屆大選時為伊黨助選，並確保伊黨能在下一屆大選贏下政權。

易名伊黨中央大會堂

另外，伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺同意巴拉的建議，去掉支持者（Penyokong）字眼，易名為“伊黨中央大會堂(Dewan Himpunan PAS Pusat)”。

他主持伊黨支持者大會堂2019年大會主持開幕致詞儀式後，受詢問時說：“他們想表達的是，他們不僅是伊黨的支持者，而是與伊黨並肩作戰的戰友，我非常同意這個建議。無論如何，這還是必須通過伊黨中央章程組通過。”

哈迪阿旺致詞時也繼續以短片風波影射希盟政府，並指這些政黨沒有道德及品德，人民選擇了他們當政府，卻全為了金錢利益。

他事後補充，希盟執政中央後，隨即對伊黨領袖們展開了反貪調查，但調查結果證明，伊黨領袖都是清白的。