非法移民扣留營伙食費 政府每月承擔350萬

（沙登22日訊）移民局總監拿督凱魯再米說，政府每月承擔移民局全國14所非法移民扣留營的伙食費高達350万令吉。

他說，在這些非法移民遣返原國之前，通常會被扣押在扣留營一個月至2個月，平均每人的伙食費是12令吉。

“政府承擔這筆開銷以保障非法移民的基本權利，國外的移民局扣留營也都采取同樣措施。”

凱魯再米出席內政部開齋節餐會時對馬新社指出，移民局与使館合作，加快遣返程序，從而減少扣留營的人數。

“若使館方面能加快旅行證件處理程序，就能降低所需承擔的伙食費。”

他說，截至6月18日，共有9654名非法移民遭扣押在全國14所扣留營，其中7650名男子、1664名婦女，其余則是儿童。

他說，扣留營內印尼籍公民占最高，達3767人；其次是緬甸2105人；孟加拉1594人；印度525人；越南294人；巴基斯坦263人；泰國226人；菲律賓222人；尼泊爾193人；尼日利亞150人及其他國家315人。

凱魯再米說，移民局從今年初截至周二總共展開8277項取締非法移民行動，檢查10万3224名外籍人士。

“有4所扣留營即武吉加里爾、雪邦吉隆坡國際机場、森美蘭良令和檳城柔府人數爆滿。我們嘗試加快遣返程序，以及轉移部分人數到附近扣留營，以避免擁擠。”