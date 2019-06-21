首相：數目龐大 退位前最想減國債





（曼谷21日訊）首相敦馬哈迪表示，他在結束第二度首相的任期之前，將繼續致力減少國債。

馬哈迪今日在配合東盟峰會舉行的“大馬與東盟前景”座談會上，受詢及退位前最想解決的一件事情，他回答說：“國債。”

他指出，我國的國債過於龐大，必須減少。“不過，若與國內生產總值對比……國內生產總值增加，國債比率就減少；這是其中一種解決方法，其他方法則是售賣資產。”

他說，希盟去年執政時，才知道國債高達1兆令吉。

馬哈迪說，政府在解決國家財政及行政機關的問題上面臨困難，不過，政府得以控制債務，使它不至於成為行政及國家發展的障礙。

他表示，希盟執政一年之後，已很好地減少國債，同時創下293億令吉的外資流入。

馬哈迪強調，希盟執政後，大馬保持與外國友好的貿易及經濟政策，歡迎外國投資者包括泰國前來投資，以及調整條例及法律以利資金流入。

他說，政府希望更多泰國公司前來大馬投資，也希望更多大馬公司到泰國投資，這將促進馬泰兩國的經濟增長。

“目前，我預料在泰國的大馬投資比在大馬的泰國投資多，不過，你們（泰國）的生產力和技術好，因此有機會前來大馬進行更多投資。”

提到馬泰邊境黑木山移民、關稅及檢疫站本月18日起正式開放24小時給運輸和物流交通工具通關，試行期3個月，馬哈迪指出，這將有助於提升兩國的跨境貿易。