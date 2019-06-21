“涉269億只賠10億太少” 敦馬：馬拒高盛私下解決





（吉隆坡21日訊）首相敦馬哈迪證實，涉及一馬發展公司（1MDB）醜聞的高盛集團有意通過賠償給大馬的方式，以私下解決有關案件，但最終遭大馬拒絕，因為高盛集團提供的賠償金額太低。

“高盛集團只願意賠償我國10億令吉，但從一馬公司（1MDB）中被投資的資金卻高達65億美元（269億令吉）。”

他週五在泰國曼谷出席亞洲彭博社舉辦的座談會時指出，高盛集團需賠償至少從1MDB當中消失的款額，大馬才會考慮以庭外和解的方式私下解決有關案件。

不過，他也強調，一切決定將交由總檢察署按照規則進行。

“我們會否採取下一步的法律行動，也將交由總檢察署決定。”

此外，馬哈迪也說，他將把首相一職交棒給安華的承諾始終保持不變，但馬哈迪卻拒絕闡明交棒的期限，並重申他必須先完成自己的任務，才能正式卸任。

“在我離開之前，我需要解決國家債務的問題。”

接著，他也再次表達了內閣不會改組的立場。

大馬不在中美貿易戰中選邊站

馬哈迪指稱，大馬之所以與中國保持緊密合作，並非為了向美國釋放任何“訊息”。

“我們將和所有國家保持合作，當有需要時，我們會作出批評，有時我們也會給予支持。”

他也重申，大馬不會在中美貿易戰中選擇靠邊支持任何一方。

他也笑言，若要真正有效解決中美貿易戰，唯一的條件就是美國總統特朗普下台。

“若特朗普在來屆選舉中落敗，問題就解決了。”

敦馬：中國比美國民主

馬哈迪認為，中國並無意圖超越美國成為世界第一，但隨著中國的強勢崛起，對於保持世界體系的平衡將能夠起到一定的作用。

“以前只有美國能夠發言，其他國家都必須跟隨，我不喜歡這樣的方式。”

他認為，中國顯然比美國更加民主。

他以一帶一路計劃為例說，中國政府並未強迫任何國家必須參與這項計劃，反而是邀請各國前去中國，親自向各國解釋一帶一路的計劃。

“中國對於我們的感受更加敏感。”

若私企獻議好價錢 願隨時出售馬航

馬哈迪說，倘若有私人企業能夠提出一個好的報價，政府願意把馬來西亞航空公司掛牌出售。

“不過，政府必須首先確保潛在買家可以很好地管理航空公司。”

他認為，馬航已經多次更換領導層，依舊無法帶領該企業擺脫頹勢，因此，政府必須確保收購馬航的企業有能力管理好馬航，才願意出售馬航。

“如果我們賣掉它（馬航）後，馬航依然是失敗的，這就不值得了。因此，我們（政府）需要非常謹慎地選擇買家。”

他說，政府仍有多種方案來幫助馬航，包括進行另一次重組或對馬航注入資金。

詢及馬航的最佳解決方案時，他說：“如果有好的報價，我們會考慮（出售航空公司）。”