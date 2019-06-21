財政部向金務大獻議 62億令吉收購4大道





（吉隆坡21日訊）財政部將通過特別用途公司（SPV），以總值62億令吉的款額向金務大（GAMUDA,5398,主板建築組）收購其旗下4條大道，即白蒲大道（LDP）、西部疏散大道（SPRINT）、沙亞南大道（KESAS）及精明隧道（SMART）的特許經營權。

金務大周五發文告指出，該集團是於周五接獲財政部的獻議書，而財政部是建議以總值13億7700萬令吉的費用收購金務大旗下70%子公司沙亞南大道控股的所有股權。

同時，金務大旗下52%聯號公司西部疏散大道控股私人有限公司、44%聯號公司環城大道控股，以及50%聯營公司精明隧道工程私人有限公司也接獲財政部分別以19億8400萬令吉、24億7000萬令吉及3億6900萬令吉來收購所有股權的獻議。

文告指出，財政部將通過特別用途公司來收購這4條收費大道，而相關大道公司可於有關期限，即7月12日前針對是否接受財政部的收購獻議作出決定，而有關收購獻議的結果仍胥視精密審查結果、內閣批準及能否簽署最終協議。

金務大說，根據上述4項大道正常營運條件，以及企業價值和債務水平，董事部預期4條大道的股權價值為45億令吉，而該公司可憑借持股取得23億6000萬令吉。

“金務大董事部將在和個別聯號與聯營公司進行內部評估後，適時作出必要宣布。”

首相辦公室曾於今年2月在雪州士毛月州議席補選期間宣布，政府已開始和大道特許經營公司──金務大談判收購大道一事。一旦成功，政府準備取消現有的收費機制，改以交通疏導費（congestion charge）替代，即在每天交通最繁忙的6個小時的高峰時段，大道使用者必須繳付與現在一樣的過路費，但到了晚上11時至淩晨5時的非高峰時段，大道使用者則可以完全免付過路費。

至於其他時段，則享有現有收費的30%折扣。