​商人欠租搬走留手尾 豬肉發臭引腐屍驚魂







（加影21日訊）一名來自檳城的豬肉商將位於加影工藝城第二區P2/11路的一間店舖充當貨倉，但是因生意失敗欠店主3個月租金及水電費後靜悄悄搬走，結果從上周六起該店傳出陣陣惡臭，引起毗連商家懷疑惡臭味是否來自腐屍，因此加影市議會執法組及警員接獲投報後破門而入，最終發現店內只有大堆腐爛豬肉，不是人類屍首，引來一場虛驚。

毗鄰的商家從上周六起對陣陣臭味感到困擾及疑惑，向加影市議員丘欽瀚投訴，市議會執法組接獲丘欽瀚反映後，與魯益山集團（KDEB）垃圾承包商到場了解，警員也前往協助。

電供中斷豬肉腐爛

據知，執法組因為未能順利聯絡店主，被迫破門查探店內臭味，而豬肉商早已搬空所有東西，只留下一批冷藏豬肉，因為電供中斷造成豬肉腐爛發臭。

市議員丘欽瀚受詢時說，他透過助理李文彬與投訴者取得聯絡及了解情況後，通知市議會執法組前往了解。

不過，他指出，基於商舖是私人地方，陪同的垃圾承包商無權清理腐爛豬肉。事後與店主取得聯系及商討後，決定交由魯益山集團另外委任垃圾承包商清理豬肉。垃圾承包商在昨早已清理發臭豬肉。

他透露，店主除了承擔費用，同時接獲市議會罰單。

丘欽瀚提醒商家，搬遷後勿殘留手尾，造成他人困擾，這是缺公德心行為。