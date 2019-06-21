誤撞倒退轎車 男子遭路霸狂毆滿身血











（八打靈再也21日訊）一名華裔中年男子不小心撞上正在倒退的一輛轎車，遭一名華裔壯男拳打腳踢，導致他頭破血流，血跡沾上停泊在路邊的轎車。壯男毆打中年男子後，便駕車離開。

據傷者的妹妹說，哥哥臉部有瘀腫，手骨折，目前還在醫院接受治療。

這起案件於昨天晚上10時許，在蕉賴9英里的商業中心（Cheras Trader Square）某路段發生。傷者被毆的過程，被路過的女網民拍下，放上臉書引起網民議論紛紛。

女網民拍下過程

根據網民臉書貼文及長達55秒的視頻，可看到一名身穿黑衣及黑色短褲的華裔壯男用腳踹踢一名坐在轎車內的中年男子，緊接著將身穿黃色衣服及暗色長褲的中年男子拉出車外毆打,還將中年男子摔跤在地上繼續攻擊。

視頻也清楚看到壯男扣著對方的頸項，及推對方撞上網民的轎車及停泊在路邊的轎車，中年男子因此頭破血流，血跡沾上停泊在路邊的轎車；壯男毆打中年男子一陣子後，便駕車離開。

網友較後在臉書放出目擊者的留言說，中年男子事後被警方載走送往附近醫院接受治療。

慢駛突剎車 沒打燈插隊

根據網民搜索後，發現壯男車主於去年開始在路上幹案，被指是一名“路霸”。

網民稱，這名“路霸”在駕車時，會突然沒有打方向燈直接插隊，甚至慢慢駕駛車輛後緊急剎車，令人防不勝防。

另外，也有網民透過手機簡訊，檢查路霸的轎車交通罰單，發現對方的轎車擁有9張未還清的罰單。

警未接事主投報

此外，加影警區主任紮菲披露，截至目前，警方未接獲事主的投報，基於警方收到由社交媒體WhatsApp群組傳出來的一則有關此事件的視頻，因此警方已開檔調查。

他指出，警方目前援引刑事法典第323（蓄意傷人）及160（當眾滋事）條文調查。

紮菲也呼籲民眾，若有任何情報，可撥電016-606 0955找查案官哈菲紮警長。