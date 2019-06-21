包括背景資料 擊落MH17四嫌照片曝光

（吉隆坡21日訊）荷蘭領導國際調查小組（JIT）上週三公佈了4名涉嫌發射導彈擊落馬航MH17客機的嫌犯名單後，今日再度曝光4名嫌犯的照片及背景資料。

上述4名嫌犯分別為俄羅斯人基斯金、杜賓斯基、普塔羅夫及烏克蘭人卡爾真科。

其中，基斯金（49歲）是俄羅斯聯邦安全中心前上校，杜賓斯基（57歲）是俄羅斯軍事情報局官員，普塔羅夫（53歲）則是俄羅斯軍事情報局特種部隊成員；至於卡爾真科（47歲）則沒軍事背景，主要是負責頓涅茨克地區作戰部隊的指揮官。

據瞭解，荷蘭總警長已對這4名嫌犯發出國際通緝令，及定於明年3月開庭審理案件，4人將會被控謀殺罪名。

馬航MH17班機是由阿姆斯特丹飛往吉隆坡的波音777航班，班機於2014年7月17日在烏克蘭東面領空遭俄制的山毛櫸導彈擊落，以致298人喪命，當中196人來自荷蘭、38人來自澳洲。

較後，各國聯合組成國際調查小組，成員來自澳洲、馬來西亞、荷蘭和烏克蘭等國的專業團隊。

調查團隊早前公佈，MH17班機是遭俄制的山毛櫸地對空導彈系統擊落，該系統從俄羅斯運往烏克蘭，在叛軍控制的頓涅茨克州小鎮佩爾沃邁西克發射，並在發射後運回俄羅斯。

惟俄羅斯政府卻強烈否認參與上述的襲擊，亦指沒提供任何軍事裝備予親俄叛軍。

與此同時，首相敦馬哈迪也認為，國際調查小組對馬航MH17航班被擊落的調查報告結果難以讓人接受，並指需更多可供定罪的證據，才可把矛頭指向俄羅斯。