反貪會點名41單位 追討1MDB 2.7億

（布城21日訊）甫走馬上任的反貪污委員會新任主席拉蒂花宣佈，反貪會已援引反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）入稟法庭進行訴訟，向挪用一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）款項的國內41個人和單位追討2億7000萬令吉。
她說，涉及的41名答辯人當中，包括了數個巫統區部、馬華、馬來西亞伊斯蘭福利及宣教組織（PEKIDA）、一些基金會和公司等，惟她表示，前首相納吉並不在名單內。
納吉不在名單內
她透露，這2億7000萬令吉當中，絕大部分已流入巫統區部，數額多達2億1200萬令吉。
與此同時，她指出，這次反貪會要追討的2億7000萬令吉款項，全都是從納吉名下的銀行戶頭轉走的。
拉蒂花表示，她不能透露太多的詳情，一切等待法庭開審時，就自有分曉。
不過，她告訴記者，反貪會在2天前入稟吉隆坡高庭進行這項追討行動後，已有2名答辯人自首，歸還了約200萬令吉的款項。
剛於6月1日走馬上任的拉蒂花於今日在反貪會總部召開上任後的第一場記者會上，作出這項宣佈。陪同者包括反貪會副主席（行動）拿督斯裡阿占巴基、反貪會法律和檢控局主任拿督巫瑪及反貪會反洗黑錢局主任莫哈末占比裡。
拉蒂花說，答辯人可以提出挑戰，但是需要提出證據來證明自己的清白，但她對於反貪會的這項申請非常有信心，因為反貪會已掌握確鑿的證據，證明這筆款項是直接匯入給這41名答辯人。
她強調，由於這不是刑事提控，所以如果有關的答辯人自首把款項歸還給政府，就不會受到對付。
“由於涉及的人和單位很多，如果要對他們採取刑事提控，會很耗時，所以我們採用另一個替代方式，即進行民事訴訟。”
她指出，如果日後反貪會掌握更多證據，會對其他涉及的個人或單位採取行動，進行民事沒收，所以她相信政府可追討的款項會超過2億7000萬令吉。
詢及這41名答辯人是否已經作出回復時，她表示由於反貪會在2天前才入稟高庭，所以答辯人還未作出回復。
另外，反貪會法律和檢控局主任拿督巫瑪指出，反貪會是在反洗黑錢和反恐融資法令第56條文下，入稟高庭向41個人和單位索回2億7000萬令吉款項。
他說，高庭已擇定於6月25、7月10日、24日和31日聆聽反貪會的這項入稟申請。他解釋，由於答辯人太多，不能一起進行，所以法庭分開4天聆聽。
拉蒂花補充，這是開放的聆審，媒體可以到來採訪。
反貪會向以下41人或單位追回一馬發展有限公司案件中遭濫用的資金
1）依布拉欣阿旺
2）卡西塔
3）依斯邁慕達立
4）哈山馬力
5）沈賽芬
6）阿都馬南依斯邁
7）伊斯蘭福利及宣教組織（PEKIDA）
8）青年學院（Akademi Pemuda）
9）沙巴團結黨
10）國家學前教育計劃基金（Yayasan Permata Malaysia）
11）敦胡先翁基金
12）巫統吉蘭丹州聯委會
13）巫統北根區部
14）一個大馬青年運動組織
15）馬華彭亨州聯委會
16）砂拉越人聯黨
17）馬華婦女組
18）沙巴自民黨
19）PBAKM基金會
20）Binsabi私人有限公司
21）Rayhar Travel私人有限公司
22）K&Z Enterprise私人有限公司
23）IPG Mediabrands私人有限公司
24）Media Edge CIA（馬）私人有限公司
25）Hattatex 貿易公司
26）Jakel Trading
27）Jakel Trading私人有限公司
28）Perano私人有限公司
29）AGA Touch（馬）私人有限公司
30）Habib Jewels私人有限公司
31）Naza Quest Auto 私人有限公司
32）巫統雪州聯委會
33）巫統彭亨州聯委會
34）巫統吉打州聯委會
35）巫統柔佛州聯委會
36）國陣新山區部
37）巫統沙巴州聯委會
38）巫統
39）布斯達利尤索夫
40）轉型計劃基金會
41）Rahah基金會
巫統將派律師抗辯
（關丹21日訊）巫統代主席拿督斯裡莫哈末哈山表示，巫統會派出代表律師向高庭提出抗辯是否要交回一個馬來西亞發展有限公司予巫統各區部的款項。
他說，反貪會已凍結1MDB的所涉及的款項超過3個月，接著在過後的1年必須針對該款項作出追回的決定，這是根據程序進行。
他今日在出席伊黨第65屆全國代表大會後，針對反貪會今日向高庭申請追回一個馬來西亞發展有限公司2億7000萬令吉，在記者會上如此回應。
“我們（巫統）也會派出代表律師到高庭提出抗辯，一切等候高庭作出最終的裁決。”
反貪會將設特別小組 海外追討200億資產
反貪會副主席（行動）拿督斯裡阿占巴基透露，反貪會將成立一個由廉正及反貪中心（GIACC）領導的特別小組，從海外追回一馬公司遭盜竊的資產，涉及的資產總值近50億美元（約200億令吉）。
他說，這總值50億美元的海外資產分佈地包括英國、美國及香港等地，當中資產是跟SRC國際私人有限公司有關的。
詢及前首相夫人羅斯瑪獲贈的粉紅鑽石項煉的下落，阿占巴基說，政府需要一些時間尋找它的下落，還包括其他在海外的資產。
“這是一個複雜的任務，我們會竭盡所能。”
另一方面，針對一馬公司案關鍵人物劉特佐的下落，拉蒂花拒絕透露詳情。即便是記者轉換提問的方式，詢及劉特佐目前人在何處時，她也一並不作答。
今天是拉蒂花上任反貪會主席後召開的第一場記者會，加上記者會前已傳出她會在記者會上作出有關一馬公司案的重大宣佈，因此吸引大批媒體到來採訪。
到來採訪的媒體陣容很大，記者會現場的椅子根本不夠應付到來採訪的媒體，遲一步到達的媒體也只好席地而坐，整個記者會現場人滿為患。拉蒂花步入記者會現場時，看到如此多媒體到來採訪的情景時，打趣地問到：“大家還透不透過氣來？”
CENSE聯合創辦人 沈賽芬被點名追回資金
被點名追回資金的沈賽芬，是戰略運用中心（CENSE）聯合創辦人，她早前在前首相納吉涉及SRC國際公司洗錢案審訊中供證時確認，該中心曾收到來自納吉銀行戶頭的30萬令吉支票，作為首相署進行華社關注課題的調查和研究的報酬。
曾收納吉戶頭30萬支票
當時她說，她是在2010年創辦這家公司，之前曾在星洲日報工作了10年，曾任星洲媒體集團執行董事一職。
她指出，戰略運用中心是一家媒體研究公司，提供公共政策研究和華文媒體監測服務，每天監測6家中文報及社交媒體，包括星洲日報、南洋商報、中國報、光明日報、光華日報及東方日報。
“我們會對華社關注的課題進行分析研究，然後將分析報告發給首相署的媒體官員已故丹斯裡賈瑪魯丁查吉。”
她補充，每天還會通過WhatsApp將分析報告發給首相辦公室的媒體辦公室，也會在每個月通過電郵將每月報告發過去。
她稱，這個研究項目一個月的報酬為15萬令吉，兩個月30萬令吉。
依斯邁稱不知情不回應
對於本身被反貪會列入當局通過高庭申請向41人或公司追討回一馬發展有限公司遭濫用款項的名單，巫統馬蘭區國會議員拿督斯裡依斯邁慕達立表示不知情，因此不願置評。
“我對這件事並不知情，也沒有任何人告訴我到底發生什麼事，因此不回應。”
已追回逾9億海外款額
拉蒂花說，大馬自對一馬公司案展開調查以來，目前已追回9億1900萬令吉與一馬公司相關的海外款額。
她說，目前總共有11家公司已退款。
她說，被追回的款額包括來自和美國紅巖電影公司和脫售紐約曼哈頓柏寧酒店（Park Lane Hotel）股權所取得的數百萬美元。
她認為，追回款項較為實際，因此，只要涉及者交還款額，反貪會將不會提出訴訟。
她說，在反洗黑錢下，收款者在收到大筆來歷不明的款額時不能以驚訝來辯護，收款人有必要追查款項來源，以確保有關款項非黑錢，而且必須呈報，否則當局可凍結戶口，並在12個月申請追回這筆錢。
“答辯人可以在宣誓書中解釋款額的來由和原因，如果接收黑錢，我們就會來採取可動。”
她也說，要追回的款額肯定不止2億多，目前只涉及大筆數額和明確的交易，一旦有證據，當局會再進行追討。
她說，追錢活動並不會牴觸和影響一馬案的刑事審訊。
不公開劉特佐下落
拉蒂花今日說，為免反貪會追捕劉特佐的努力徒勞無功，因此，她不會向媒體公開劉特佐的下落。
她說，之前當局宣稱劉特佐在澳門，結果最後讓其逃脫了，因此，政府不會再透露任何消息。
不過，拉蒂花並沒有回應反貪會是否知道劉特佐的下落。
吉巫統將配合調查
（亞羅士打21日訊）巫統吉打州聯委會將會全面配合反貪污委員會，在一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）濫用2億7000萬令吉事件中，被列為41人或公司當中之一的問題。不過，吉州聯委會不願作出進一步評述，強調讓有關法庭交給法庭審判。
此外，巫統最高理事兼吉州雙溪甸州議員拿督蘇拉雅受詢時也簡短 回應：“全面跟反貪會合作，配合調查和法庭審訊”。
哈山馬力：不清楚是否拿1MDB資金
（八打靈再也21日訊）列入反貪會追討名單之一的前國內貿易、合作社及消費事務部長拿督斯里哈山馬力說，他不清楚自己是否曾拿過會來自一馬公司的資金。
他接受訪問時表示，對自己榜上有名感到意外，將會委任律師處理此事。
“我會要求律師向反貪會了解事件，到底我有沒有接收過來自一馬公司的錢。”
哈山馬力是前瓜拉庇勞區國會議員和前巫統最高理事會成員，他在卸下貿消部長職後，曾受委為大馬駐柬埔寨大使。
針對反貪會指名單內的人士接獲的錢是來自前首相拿督斯里納吉的大馬銀行的戶頭一事，哈山馬力表示對此毫不知情，需要去了解。
詢及納吉曾親自轉過多少錢給他，他也表示不清楚。
沙3政黨表示充分合作
（亞庇21日訊）被反貪會點名追討濫用一馬發展公司資金的沙巴3個政黨皆表示，他們會跟當局充分合作，不過要看了訴訟文件之後才能夠回應。
這3個政黨分別是巫統沙巴州聯委會、沙巴人民團結黨及自由民主黨。
沙巴州巫統主席拿督邦莫達說，反貪會有權力追回非法獲得的金錢，沙巴巫統會與當局合作。
“這事是發生在我擔任州主席之前，我被告之數目約100萬令吉，而這筆錢已被政府凍結，無論如何，我們會咨詢律師的意見。”
沙巴人民團結黨主席丹斯裡佐瑟古律認為，現階段不適宜評論，因為必須先瞭解反貪會的文件。
“針對此事，我曾與反貪會及警察會面，我們不能做甚麼，只能等候當局要怎麼做，無論如何，我們會與當局合作。”
自由民主黨主席拿督陳樹平也表示，他是看了新聞才知道這回事，目前自民黨還沒接獲訴訟文件，只有在接到相關文件之後才能夠回應。
沙里爾：將咨詢律師建議
（新山21日訊）巫統新山區部主席丹斯里沙里爾今日回應反貪會向吉隆坡高庭申請向41人或公司追回一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）案件下遭濫用的2億7000萬令吉，該區部列在名單之一時表示，將會咨詢律師的建議並挑戰當局向高庭提交的申請。
他今日接受電訪時，就此事反問“已被證實了嗎？”，但他仍回應說，執政者可以在法律允許的範圍下選擇要如何行事。
他也說，當局引用的是民事追討（civil forfeiture），而不是刑事案。
“在執政者採取行動後，我們也必須做出回應，但這要在我們咨詢了律師之後。”
此外，他也說，一馬公司的賬戶在過去一年來都處於凍結的情況，因此他認為反貪會此舉顯得非常倉促。
另外，記者嘗試致電柔佛州巫統聯委會主席拿督哈斯尼回應此事，惟對方未接聽電話。
馬華：不知撥款來源
馬華彭亨州聯委會和馬華婦女組重申，他們不知道，也沒被告知，2013年第13屆大選前，從前首相拿督斯里納吉處所獲得的撥款來源。
馬華彭亨州聯委會和馬華婦女組發表聯合文告說，他們尊重反貪會行使法律權力提出訴訟，馬華彭亨及馬華婦女組也會依據法律程序作出抗辯，以捍衛名譽。
文告強調，從去年反貪會和警方調查一馬發展公司案件開始，彭亨馬華和馬華婦女組都給予相關單位充分配合，也早已把撥款的使用方式及活動報告呈交反貪會。
據媒體報導，反貪污委員會宣布向法庭入稟民事訴訟，以向41個單位追討一馬發展公司（1MDB）款項，包括馬華彭亨州聯委會和馬華婦女組。
一馬青年運動接觸邊緣化群體
一馬青年運動（Gerakan Belia Gagasan 1 Malaysia）是在2011年12月13日成立，目的是讓馬來西亞年輕一代共同支持一個馬來西亞思想，創造一個更加積極主動、樂觀和有競爭力的一代，以符合一個馬來西亞的概念。
一馬青年運動也傾向於接觸他們認為被政府及被一些社區認為是野蠻而被邊緣化的年輕人，如飈摩多、邦克和未受過教育的群體。
該組織擁有8個運動局，如會員運動、福利運動、資訊運動、體育和娛樂運動、教育運動、宗教運動及安全運動。
Jakel靠50萬資本壯大業務
根據JAKEL的官網介紹，Jakel Trading私人有限公司是由Mohamed Jakel在1983年1月24日於柔佛州麻坡成立。早期，Jakel Trading在麻坡一帶開始從事小型紡織品批發供應商。
1985年，Jakel在柔佛昔加末開設了一家分店。憑藉額外50萬令吉資本投資，Jakel通過零售貿易擴展業務，並向政府和私人機構提供紡織品。
由於商業敏銳和良好管理，Jakel成功度過1997年的經濟衰退，並逐漸壯大。
Jakel在當地創業方面發起了巨大變化：紡織企業曾被外國人壟斷，但現在是由土著企業家自豪地領導。因此，Jakel牢牢確立了在紡織業的優勢地位。
Jakel Trading在2015年配合30周年紀念，推出一個標志性的購物中心，是世界知名的第一家唯一運營商紡織品的商場，全球名為JAKEL MALL KUALA LUMPUR。
Pekida曾涉劉蝶廣場騷動
大馬伊斯蘭福利及宣教組織（Pekida）是在1983年成立，曾於2015年被指涉及在劉蝶廣場外的騷動事件，但Pekida否認指控。
據《星報》報導，該組織的其中一名代表指他們舉辦集會前都會接獲指示，而在劉蝶廣場外所發生的事件，他們並沒接獲指示。
去年6月，一名Pekida成員因在網上對首相敦馬哈迪發出死亡威脅而遭逮捕，較後該組織否認嫌犯是成員。
去年7月，組織創辦人拿督斯里再納阿比丁提到，該組織將進行清理成員計劃，以解決破壞組織形象的負面因素，恢複過去捍衛宗教、民族與國家的形象。