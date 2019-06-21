反貪會點名41單位 追討1MDB 2.7億

（布城21日訊）甫走馬上任的反貪污委員會新任主席拉蒂花宣佈，反貪會已援引反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）入稟法庭進行訴訟，向挪用一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）款項的國內41個人和單位追討2億7000萬令吉。

她說，涉及的41名答辯人當中，包括了數個巫統區部、馬華、馬來西亞伊斯蘭福利及宣教組織（PEKIDA）、一些基金會和公司等，惟她表示，前首相納吉並不在名單內。

納吉不在名單內

她透露，這2億7000萬令吉當中，絕大部分已流入巫統區部，數額多達2億1200萬令吉。

與此同時，她指出，這次反貪會要追討的2億7000萬令吉款項，全都是從納吉名下的銀行戶頭轉走的。

拉蒂花表示，她不能透露太多的詳情，一切等待法庭開審時，就自有分曉。

不過，她告訴記者，反貪會在2天前入稟吉隆坡高庭進行這項追討行動後，已有2名答辯人自首，歸還了約200萬令吉的款項。

剛於6月1日走馬上任的拉蒂花於今日在反貪會總部召開上任後的第一場記者會上，作出這項宣佈。陪同者包括反貪會副主席（行動）拿督斯裡阿占巴基、反貪會法律和檢控局主任拿督巫瑪及反貪會反洗黑錢局主任莫哈末占比裡。

拉蒂花說，答辯人可以提出挑戰，但是需要提出證據來證明自己的清白，但她對於反貪會的這項申請非常有信心，因為反貪會已掌握確鑿的證據，證明這筆款項是直接匯入給這41名答辯人。

她強調，由於這不是刑事提控，所以如果有關的答辯人自首把款項歸還給政府，就不會受到對付。

“由於涉及的人和單位很多，如果要對他們採取刑事提控，會很耗時，所以我們採用另一個替代方式，即進行民事訴訟。”

她指出，如果日後反貪會掌握更多證據，會對其他涉及的個人或單位採取行動，進行民事沒收，所以她相信政府可追討的款項會超過2億7000萬令吉。

詢及這41名答辯人是否已經作出回復時，她表示由於反貪會在2天前才入稟高庭，所以答辯人還未作出回復。

另外，反貪會法律和檢控局主任拿督巫瑪指出，反貪會是在反洗黑錢和反恐融資法令第56條文下，入稟高庭向41個人和單位索回2億7000萬令吉款項。

他說，高庭已擇定於6月25、7月10日、24日和31日聆聽反貪會的這項入稟申請。他解釋，由於答辯人太多，不能一起進行，所以法庭分開4天聆聽。

拉蒂花補充，這是開放的聆審，媒體可以到來採訪。

反貪會向以下41人或單位追回一馬發展有限公司案件中遭濫用的資金