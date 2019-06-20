巴西古當空污致15人送院 4人危急列紅色級別

（新山20日訊）隨著柔州巴西古當再發生空氣污染事件，柔佛州衛生、文化及遺產委員會主席莫哈末庫贊說，截至周四傍晚6時，已有15人在巴西古當空氣污染事故中，因出現不適癥狀而入院治療，而在15名傷者當中，4人情況危急，已被列入紅色級別、3人則被列入黃色級別，另6人被列入綠色級別，而這些傷者都已被送往新山蘇丹依斯邁醫院（班蘭醫院）就醫。

“受影嚮者分別來自玫瑰花園宗教學校及巴西古當國小4校，其中包括2名成人。”

據悉，2名入院的成人皆為女性，其中一人為玫瑰花園宗教學校的食堂員工。

他披露，受影嚮者是因為出現作嘔、嘔吐及暈眩等癥狀，而被送院治療，但他們並不需要住院。

他周四傍晚在巴西古當玫瑰花園宗教學校召開記者時說，這起事故已受到控制，因此沒必要設立救災行動中心。

巴西古當金金河今年3月6日發現有工廠非法傾倒有毒化學廢料，造成水源受污染且飄散化學惡臭，時隔逾3個月後，如今再發生空污事件，令人深感恐慌。

莫哈末庫贊說，當局仍在調查事故源頭，但今次事件有別於金金河毒廢料污染事件，經環境局檢測，今次事故的現場空氣素質指數良好，污染指數為零。

其他出席者包括柔佛州伊斯蘭宗教事務、農業及郊區發展委員會主席托斯林、柔佛州衛生局局長沙拉胡丁。

若無新病例

學校周日複課

莫哈末庫贊說，當局將在周五和周六監督事發學校的情況，若沒有出現新病例，有關學校將於周日（23日）如期上課。

他也提醒民眾及當地居民，若出現任何不適癥狀，應盡速前往醫院接受檢查。

此外，托斯林也說，柔佛伊斯蘭宗教理事會將發放援助金給在這起事故中受影嚮的學生，其中，有留院者將獲400令吉援助金，沒有留院者則獲200令吉援助金。

消拯局仍在進行除污行動

疑為氣體洩漏所致

柔佛州消拯局指出，當局是於周四下午3時39分接獲投報，並前往現場展開救援工作，目前，除污（decontamination）行動仍在進行。

消拯局於周四發文告說，有關事故地點距離上回爆發毒廢料污染事故的巴西古當金金河有一段較遠距離。

新山消拯局也派出緊急醫療及拯救服務隊（EMRS）、危險化學物品處理隊（HAZMAT）到場協助。

此外，來自巴西古當消拯局的消息指出，這起事故為氣體洩漏所引發，當局尚在追蹤源頭。