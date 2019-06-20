波假酒再奪1命 2人中毒死 警通緝禍首









（波德申20日訊）波德申假酒再奪一命，迄今已有2人因酒精中毒死亡。

繼檳城及柔佛發生酒精中毒奪命事件，波德申也出現一款名為“Miludeer”的冒牌酒在市面上出售，目前已導致5人酒精中毒，其中2人喪命，另外3人仍在接受治療。

目前，經過警方追緝，已有一對涉嫌販賣假酒的印裔母子在蘆骨新麗園落網。此外，警方也在通緝一名華裔男子，並相信男子是假酒事件的禍首。

波德申警區主任艾迪山今午針對此事特別召開記者會，同時促請民眾切勿喝假酒，以免惹病上身。

他指出，較早前，已有一名緬甸男子在周一（17日）因喝假酒，被送往芙蓉端姑查化醫院治療後，當日晚上9時不治。

“警方也在今早8時許再度接獲噩耗，一名26歲印裔女子同樣因為酒精中毒送院治療後不治。”

他說，目前仍有3名印裔及印度男女，因為酒精中毒而在醫院接受治療，其中一人在庇勞醫院，另外2人則在波德申醫院。

****都是同個牌子假酒

“經過衛生局的匯報，其中一人已經清醒，病情比較穩定，另外2人仍昏迷不醒。”

艾迪山披露，警方已在朱湖及蘆骨一帶檢查19間涉嫌售賣假酒的商店，並充公13罐假酒，一對母子包括50歲印裔婦女及19歲印裔青年被捕。

他說，根據嫌犯反映，他們是透過一名華裔男子，以140令吉購買24罐“Miludeer”假酒，然後再以每罐7令吉50仙銷售。

“這些假酒沒有註冊商標及出廠商的資料，由於嫌犯已在市場上出售，相信還有很多人購買假酒。

他猜測，類似啤酒只要喝上2罐就會出現酒精中毒，包括出現暈眩、頭痛及嘔吐等癥狀。

“根據警察初步調查，我們不排除波德申的案件，與檳城與柔佛的案件有關，因為中毒者都是喝了同一款飲料。”

落網的母子將被警方援引刑事法典第304A（疏忽致死）條文調查，2人將在明日被押上波德申推事庭申請延扣。