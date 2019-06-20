【納吉世紀審訊】SRC擔保是否有利益沖突 前副秘書長曾咨詢總檢署









（吉隆坡20日訊）前內閣副秘書長丹斯里瑪茲達指出，內閣在討論政府替SRC擔保的決策時，首相兼任財長拿督斯里納吉是否有利益沖突，是她擔任副秘書長21年來未曾遇過的情況，為此，她曾特地咨詢總檢察署的意見。

瑪茲達是納吉被控涉及SRC國際公司洗錢案第40證人，她今日當庭反駁納吉代表律師丹斯里沙菲宜的引導意圖，直指沙菲宜所說的只是個人想法。

納吉沒離席避嫌

沙菲試圖引導她認同，納吉在2011年一次內閣會議中，向內閣提呈一份題為“政府為SRC國際公司貸款的20億令吉做擔保”備忘錄，在決策中納吉沒有離席避嫌，是因為納吉沒有利益關系，只是在履行職務。

“我不同意這個說法，這只是你（沙菲宜）的說法。”

她強調，離席避嫌是根據內閣批準的守則中所列出的事項。

沙菲宜例舉前部長如凱里、希山慕丁及納吉，都曾在內閣會議中因所討論的備忘錄涉及公司人員有血緣關系，都會離席避嫌，瑪茲達表示同意。

其中納吉避嫌是涉及討論涉及聯昌銀行事項，當時納吉胞弟在該銀行擔任要職。

詢及當部長意識到內閣會議接下來討論的事項涉及個人利益，都會提出離席避嫌，她也表示同意。

沙菲宜嘗試詢問敦馬哈迪出任第四任首相時期，在內閣討論針對國油的決策時並沒有離席避嫌，瑪茲達不確定，需要翻查會議記錄。

感覺被脅迫處理SRC擔保申請

財政部策略投資組副秘書阿菲達阿茲娃形容，她在2011年處理SRC國際公司貸款擔保的申請工作時，感覺自己是在被脅迫（duress）的情況下工作。

她指出，當時上司馬里亞尼不斷催促她，加速處理SRC國際公司尋求政府擔保貸款的申請工作。

不過，辯方首席律師丹斯里沙菲宜假設其上司是要求她加速處理，而不是催促。

***上司不斷催促加速處理

她反問，“只是要你加速處理，並不是被催促？”

因此，她覺得當時是在被脅迫的情況下工作。

她說，馬里亞尼的上司是丹斯里依爾旺（時任財政部秘書長）。但她不記得是否就SRC國際公司申請政府擔保一事和依爾旺見面。

在回答沙菲宜的交叉盤問時，阿菲達阿茲娃同意，當她和SRC國際公司代表會面，向對方索取相關的申請文件時，對方顯得不太積極。沙菲宜進一步追問，她回答說是紮希泰益。

她曾告訴上司馬里亞尼，但不受關註，一兩次後，她就不再向馬里亞尼反映了。

昨天她在供證時，同意沙菲宜的說法，即時任第二財長阿末胡斯尼主要參與了SRC國際公司貸款擔保的申請工作。

證人：上司說是首相的公司

阿菲達阿茲娃引述上司一句“這是首相的公司”，導致控辯雙方爭執了10分鐘。

在辯方首席律師沙菲宜的交叉盤問時，她說，當上司馬里亞尼催促她，加速準備SRC國際公司尋求政府擔保貸款的相關備忘錄，以提呈給內閣會議時，心里確實有所懷疑。

沙菲宜結束盤問後，控方代表蘇海米伊布拉欣再度盤問證人。

阿菲達阿茲娃表示，當時她曾詢問上司，為何催促她加速處理相關的備忘錄，對方回應她說，因為那是首相的公司。

辯方指是道聽途說

辯方律師團的拿督尤索夫立即反對蘇海米的提問，認為這部分證詞只是道聽途說。

不過，主控官拿督希旦峇蘭副檢察司卻指出，指法律清楚闡明，證人在供證時，要說的是發生的事情，而阿菲達阿茲娃是根據所發生的事供證，並不是道聽途說。

法官莫哈末納茲蘭裁定，證人的答案是從辯方的交叉盤問環節延伸出來，以及答案完全是證人被告知的，目前不是證明阿菲達阿茲娃證詞真實性的階段，因此法庭允許接納證人的證詞。

他說，法庭也會傳召說出這番話（這是首相的公司）的人（即馬里亞尼）上庭供證。