【性片風暴】首相：沒涉嫌犯法 阿茲敏無需放假











（布城20日訊）首相敦馬哈迪說，若部長涉嫌犯法，調查期間可以放假，可是，經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里涉及的卻是政治課題，情況也就不同。

雖然沒有說白，但馬哈迪言下之意即是認為阿茲敏沒有放假的必要。

他是今日下午出席首相署開齋節午宴後，詢及希望聯盟在還是反對黨時，時常要求國陣部長在調查期間放假，而如今卻沒有指示阿茲敏放假時，如此回應。

他指出，性愛短片事件目的在於羞辱阿茲敏，迫使阿茲敏放假。

“我不喜歡這樣的政治證據。”

在受到追問阿茲敏為何無需放假時，馬哈迪反問：“為什麼？既然他不會對整個調查形成任何阻礙，為什麼不讓他繼續（履行部長職務）？”

涉及的是政治課題

他也透露，全國總警長至今仍未向他匯報阿茲敏被指涉及的性愛短片事件，因為警方的調查還在進行中。

詢及人民公正黨極可能因性愛短片事件掀起內鬥，他會否介入以避免這種情況發生時，馬哈迪答說，他不做這種事。

“這里有警察（去調查），他們會做決定，我不做這樣的決定。”

針對有土著團結黨州議員建議副首相拿督斯里旺阿茲莎辭職，讓位給安華先出任副首相，馬哈迪說，任何人都有提出建議的權利，至於建議是否獲得他的接受則是另一回事。

回應作家抨不敬猶太人 敦馬稱有言論自由

對日前在英國發表對猶太人不敬的言論而受到有土耳其作家批評，馬哈迪反問：“我沒有言論自由嗎？”

他表示，他在倫敦發表的言論是其個人的看法。

“他們說言論自由，我卻不能說這樣的話？那就是沒有言論自由了。”

“這就是為什麼我說歐洲人有雙重標準，他們喜歡，就言論自由，他們不喜歡，別說，那是錯的。”

馬哈迪是因為在英國劍橋辯論社發言時，指他所認識的猶太人只限於他的朋友，因為他們與其他猶太人不同，結果引發當地猶太人大學生組織的批評，與此同時，土耳其作家慕斯達法阿育則在推特發文批評馬哈迪：“試想，若一名非穆斯林如此批評穆斯林，穆斯林又會有什麼感受？”

“因此，馬來西亞首相馬哈迪簡直就是不尊重人。”

法哈斯：有人圖轉移注意 我淪為代罪羔羊

（吉隆坡20日訊）人民公正黨主席拿督斯里安華政治秘書法哈斯聲稱，有人為了轉移對涉及男男性愛短片醜聞的經濟事務部長拿督斯里阿茲敏的注意，而令他淪為這事件的代罪羔羊。

他在接受《星報》訪問時，自稱成了這事件的穿插項目，以便轉移人民對阿茲敏的注意。

他說，有人不敢直接攻擊安華，轉而攻擊代表黨主席的他，令他成為整個陰謀中的代罪羔羊之一。

他為此自嘲說：“作為安華的政治秘書，它是工作範圍。”

促阿茲敏親自報案

法哈斯也是公正黨霹靂州主席。他促請阿茲敏親自就此事報案，而不是通過政治秘書，同時起訴哈茲阿茲。

他要求阿茲敏做應該做的事，而非轉移視線，發表不一致的陳述。

“這不是黨的問題，是私事，阿茲敏應該自行解決及做必要的事，以讓警方可以盡快結案，然後繼續做更緊迫且利惠國家的事。”

法哈斯說，他被拉入性愛短片群組中，當傳出第一個短片時，他有疑惑，因為畫面不清楚，但第二個看起來像某人。“我不會說它是真還是假，但（其中一個人）確實看起來像他。”

他重申不知道誰是性愛短片的幕後黑手，但他堅持之前發出要阿茲敏辭職的聲明，因為阿茲敏在短片中，最體面的就是下臺。

“雖然安華發聲明不同意我的看法，我認為這是很公平的，因為安華不希望公眾認為無論我說什麼都與安華的想法相呼應。”

“我是我，雖然我是他的政治秘書，但我也是霹靂州主席，我有資格有自己的觀點。”

被指是幕後黑手 法哈斯：很荒謬

法哈斯說，他之所以會被卷入男男性愛短片醜聞，全因為是部落客拉惹柏特拉在推特發文指他失聯所引起。

他聲稱，事情的發生全因為拉惹柏特拉虛構了情節。

他說，由於任何有關哈茲和阿茲敏的故事都很熾熱，以致“獨家新聞”都被戲劇化及誇大了。

“對我來說，拉惹柏特拉是一個能寫出好小說的人，我則是因為拒絕回應，所以被卷入這事件，更因為媒體報道我失聯而加劇。”

法哈斯坦言，對他的虛構太荒謬了，因為他一直都在慣常的範圍內，一直都在上班，待在家里，和朋友一起，去常去的地方。

他說，期間他一直在國內，只離開吉隆坡一天去了新山，以及到江沙參加開齋節開放門戶活動。

“哈茲在機場被捕當天，我在八打靈再也的辦公室，以及在八打靈再也、蕉賴、霹靂或新山的常規範圍內。”

法哈斯說，因為被認為是“性間諜”的一分子，他必須拿出所到之處的閉路電視來佐證這事件已被誇大。

“大多數人只是在轉移視線，雖然阿茲敏並沒有真正說出來，然而媒體的提問方式和他的回答方式，暗示我是性愛視頻黑手，這是一個荒謬的指控，沒有任何證據。”

他說，因為他與安華的關系，他選擇保持沉默，拒絕回應媒體的問題，以免言論被曲解。

“我沒有在社交媒體活躍，也為事件增添神秘感，所以，我未來將會開一個Instagram帳戶，每天上傳一些信息，好告訴人家我在國內。”

指安華不會傷害黨員

針對安華被指是男男性愛短片的幕後黑手，法哈斯直指是錯誤的指控，因為安華根本沒有這樣做的理由。

“安華畢竟有過相同的經歷，他不會對其他人做這樣的事情，甚至傷害自己的黨。”

他坦言，此事不僅是玷污了黨的聲譽，也對安華造成影響，而且會揭開其舊瘡疤與傷痛，心智正常人都不會這麼做。

他不認為會有任何公正黨領袖這麼做，這個指控遊戲應該停止，這只是一種偏差。

他希望警方盡快完成調查，更想知道視頻的真偽，並揪出幕後黑手，因為目前有各種陰謀故事。

“有人說是慕尤丁陣營、政治部或馬哈迪，安華和阿茲敏的人所為，這些理論都不重要，重要是視頻的真偽。”

否認藍眼存內鬥

法哈否認公正黨內存在內鬥斯說，他和哈茲不是朋友，哈茲是友人（原產業部副部長）三蘇依斯干達的秘書，而他和哈茲是互相知道彼此。

他也表示，最近並又沒有向哈茲表明要知道事件的真相。此外，他也表示不認同外界指公正黨存在黨爭與派系問題的看法。

他否認公正黨內存在內鬥，雖然各有人親阿茲敏或受委副主席拉菲茲，但全部都是安華的後盾，只是各別人士和上述兩人的關系尤其密切，因而看似有派系而已。

哈迪：若黨員涉及 伊黨將開除不道德領袖

（關丹20日訊）伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺強調，伊黨拒絕涉及不道德活動的政黨領袖，也毫不猶豫地開除黨內任何沒有道德的領袖！

他今午以神秘嘉賓身分，在伊斯蘭黨青年團第60屆全國代表大會亮相，發表演說時如此表示。

“伊斯蘭視政治為宗教的一部分，伊斯蘭的政治是有道德的政治、有良好品德的政治，並且認為教育（Tarbiah）是伊黨政治中非常重要的元素。也就是基於這個原因，伊黨毫不猶豫地開除黨內任何沒有道德的領袖。

“我們不像一些政黨般把道德視為小事或微不足道……有的政黨醉心於搞黨務、有政黨卻活躍於搞短片（影射男男性愛短片）……我們需要如媒體所報道般的這些人成為國家領袖、政黨領袖嗎？

“伊黨拒絕涉及不道德活動的政黨領袖，我不必道出他的名字，就如諺語‘誰吃辣椒，誰知道辣（siapa makan cili，dia yang terasa pedas）。 換作是我，如果犯下這樣的事情，我辭職謝罪。對於我們來說，道德是黨內最重視的事項。

“道德是伊黨的基礎，它可以強化我們的個人修養。我們的基礎就是即使敗在大選，也不要敗在鬥爭中。”

他強調，伊黨如此表明立場，希望媒體給予報道，沒有道德及良好品德的領袖絕非伊黨的夥伴。

自爆3年前與阿茲敏保持親密 哈茲否認收錢辦事

（吉隆坡20日訊）“男男性愛短片”男主角之一的哈茲阿茲說，他於2013年還是馬來亞大學的學生時，就已開始支持阿茲敏阿里，而且從2016年起就與對方保持親密關系，而且其強調2人是公私分明的，並且在各自的工作上都保持專業。

公私分明保持專業

目前已經神隱的原產業部副部長前高級機要秘書哈茲阿茲日前接受英文《太陽報》專訪時說，他於2013年還是馬來亞大學的學生，並開始支持阿茲敏，而且那時他主要是在公正黨內協助阿茲敏處理一些問題。

“我還記得阿茲敏正與前雪州大臣丹斯里卡立爭奪公正黨副主席一職。我們的關系也在這樣的互動下慢慢熟悉起來。”

他透露，直至2016年，他與阿茲敏的關系才趨向親密，但是兩人從不會將政治上的事情夾雜在這段感情當中。

較早前，阿茲敏對此已全部否認有關哈茲阿茲的揭露，並表示與哈茲阿茲並不熟。

目前已遭到停職處分以及被公正黨紀律委員會要求作出解釋的哈茲阿茲在回應有關他是收了公正黨內另一派的人給的許多錢，才會作出這樣的事情時反問，“為什麼我要放棄自己的前途，只是為了短暫的獲益。我有一份很好的工作以及一個很棒的上司。”

另外，針對他早前打算飛往菲律賓時遭警方在吉隆坡國際機場逮捕一事，他說，警方表現得很專業，也待他很好。

哈茲阿茲說，警方在這起事件上表現得很中立，其在錄供時已表明，他不懂是誰把短片泄露出來，並稱自己也是受害者。

王康立：將是首相接班人 安華無須耍手段接棒

（檳城20日訊）公正黨檳州副主席王康立認為，該黨主席拿督斯里安華將是首相接班人，根本沒必要透過骯髒手段來破壞光明的未來。

也是植物園區州議員的王康立今日發表文告說，就在安華為接棒首相做好準備之際，大量的政治戲碼也隨之浮出檯面並成為焦點。

他說，最新的戲碼就是作者亞哈雅依斯聯繫了公正黨的國會議員佐哈里，試圖以40萬令吉將其著作《為何安華不能當首相》的底稿出售給安華。

亞哈雅早前在臉書貼文否認此舉為勒索，是純粹出售。不過王康立懷疑，若這不是勒索，那又該會是什麼？

他說，這是亞哈雅第二次創作譴責安華的相關書籍，首本書曾在1999年出版。他認為這顯然是亞哈雅企圖趁著安華的受歡迎程度博取廉價的宣傳。

“從男男視頻事件爆發至今，整個情節都是為了毀掉安華在民眾心目中的良好形象，又或者是企圖暗示安華就是視頻的幕後黑手，但安華絕對沒有必要採取這種策略。”

他說，就算沒做這些骯髒手段，安華還是可以順利接棒，他又為何節外生枝？

他相信公眾將可以分辨是非，即一個是企圖推翻安華的陰謀，以及另一個是為詆毀經濟事務部長拿督斯里阿茲敏而偽造的情節 。

“阿茲敏沒答應過要出任首相。既然他不是候任首相，根本就沒有必要拿他來當箭靶，破壞他的職業生涯。”

“已故拿督斯里翁嘉化和首相敦馬哈迪都希望團結所有以巫裔為基礎的黨派，意味有意將公正黨、誠信黨和土團黨聯合，或許還包括巫統甚至是伊黨。”

“沒有這老人家如何計劃這一點，但是通過保留安華和阿茲敏在身邊，敦馬絕對沒理由放走任何人。”

阿斯魯：洗自身冤屈 阿茲敏應告哈茲

（加央20日訊）玻州公正黨籍仙納區州議員阿斯魯建議被指涉及“男男性愛短片”的該黨領袖阿茲敏阿里直接提告哈茲阿茲，以洗刷自身冤屈，避免讓該短片誤導人民對國家領袖作出各項負面議論。

阿斯魯也希望有關單位盡快完成調查，將幕後黑手控上法庭，不讓該短片影響社會和諧，及擾亂該黨團結與合作精神。

阿斯魯昨天傍晚在服務中心開齋節門戶開放活動后，針對“男男性愛短片”風波一事作出上述談話。

另外，阿斯魯也促請玻州大臣針對政治人物插手政府部門鳩收稅款一事作出交代，并促請有關單位調查。

他說，州政府每年入不敷出，想不到竟因為政治人物插手，以致有人拖欠稅款高達2千多萬令吉。

玷污公共領域形象 原產業部開除哈茲

（布城20日訊）男男性愛短片男主角之一的哈茲阿茲所擔任的高級機要秘書職務，已於6月18日被原產業部撤除。

原產業部秘書長拿督陳耀宗今日在馬來西亞永續棕油認證頒獎禮後在受詢時說，該部經於本月18日向哈茲發出開除信，並會於今日發文告宣布。

違反公務員守則

他說，原產業部是基於哈茲違反“公務員守則”（akujanji），玷污了公共領域形象，因此根據合約解雇哈茲。

“哈茲是合約員工，他的合約於今年1月生效。”

哈茲原是原產業部副部長三蘇依斯干達的高級機要秘書，惟隨著男男性愛短片的流傳，以及他過後自爆為短片男主角，三蘇於本月13日召開記者會，限哈茲於本月12日算起的3天內提呈解釋信。

陳耀宗強調，哈茲的解釋無法令部門滿意，遂以破壞公共領域形象為由將他開除。