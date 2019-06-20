反貪一姐今首場記者會 1MDB案料有大進展

（布城20日訊）反貪污委員會將於明天召開特別記者會，公布對一馬發展公司（1MDB）弊案取得的突破性進展！

據了解，明天上午在布城反貪會總部召開的記者會，將會發布針對一馬發展公司采取的最新法律訴訟。

據了解，6月4日出任反貪會主席的拉蒂花，將在反貪會副主席（行動）拿督斯里阿占巴基的陪同下，召開她主持的第一場記者會。

反貪會於今日發出邀請函給媒體，注明明天上午10時召開的特別記者會，是針對一馬發展公司弊案。

拉蒂花拜會首相

（吉隆坡20日訊）新任反貪污委員會主席拉蒂花，今日前往布城首相署禮貌拜會首相敦馬哈迪。

馬哈迪過後在推特發布與拉蒂花會面的消息，同時附上4張兩人交流的照片。

原是捍衛自由律師團執行董事的拉蒂花，是於6月4日受委為反貪會主席，這是她上任半個月後，首次到首相署禮拜會馬哈迪。

6月4日開齋節宣布，首相辦公室宣布委任拉蒂花為反貪會主席，以取代縮短任期的原任主席拿督斯里莫哈末蘇克里。

首相辦公室在共3段文字的文告中指出，根據《2009年反貪汙委員會法令（第694法令）》第5（1）條文，國家元首陛下已御准委任拉蒂花為反貪會主席，2年任期從今年6月1日起生效。“這項任命是朝向政府機構改革進程的一個重要步驟。”

首相辦公室在文告中也指出，蘇克里要求縮短服務合約的申請也獲得國家元首禦準。

蘇克里是於去年5月17日受委為反貪會主席，由於拉蒂花曾是人民公正黨法律局主任，雖然目前沒有任何黨職，但她的受委為反貪會主席引起兩極化的反應，主要爭議點是她的任命繞過國會遴委員會，違反希望聯盟競選宣言承諾，因而引起爭論。

根據消息，反貪會因蘇克里的離職，急需一名新人處理耽擱的案件，而擁有法律背景的拉蒂花具備這項條件。

無論如何，對拉蒂花的受委，內政部長兼土著團結黨主席丹斯里慕尤丁坦言確實違反希盟競選宣言，但首相是向國家元首提呈拉蒂花出掌反貪會的建議，並得到元首陛下御准，絕對是符合程序及憲法，這是沒有人可以提出質疑及爭議。(LMY)