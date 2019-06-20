伊朗擊落美軍無人機 美軍方拒回應

（德黑蘭、華盛頓20日訊）中東局勢再度升溫，伊朗革命衛隊今天宣稱，於南部霍爾木茲甘省擊落一架美軍無人偵察機“環球鷹”，批評美方入侵該國空域。

美軍中央司令部拒絕回應擊落事件，只表示無派出無人機進入伊朗範圍。

早前兩艘油輪在阿曼灣遇襲前，美軍一架MQ-9無人機正監視伊朗革命衛隊行動，並發現伊朗艦艇靠近油輪；伊朗一方其後向無人機發射地對空導彈，但未有擊中並跌落大海。事後美軍指，伊朗發射的SA-7型地對空導彈在無人機一公里外飛過。

針對中東近期的局勢，美國代理國防部長沙納漢早前宣布，美軍將再向中東增兵1000人。美國國防部補充道，增派千人的部署行動，將包括愛國者導彈營、載人和無人偵察機及其他威懾戰力。

增兵中東 包括愛國者導彈營

國防部發言人在聲明中指，“美國不尋求與伊朗衝突，但我們已擺好陣勢，準備好防衛這個區域內的美軍和利益。”

另外，美國伊朗事務特別代表胡克也在周三前往中東，與沙地等多個國家商討伊朗地區侵略問題。胡克出席眾議院外交關係委員會會議時指，核協議令伊朗“更強大”，並將導致其條款開始失效時、面臨一場“不可避免”的攤牌。他拒絕排除對伊朗採取軍事行動，但指看到有關霍爾木茲海峽油輪遇襲的情報後，毫無疑問襲擊都是由伊朗策劃。

國務院表示，胡克本周將前往中東地區，與沙地、阿聯酋、阿曼、科威特及巴林，商討伊朗威脅；胡克將於下周轉往歐洲，與英國、德國及法國討論伊朗政權問題。