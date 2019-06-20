偷拍沐浴 健身室男職員涉案 餐券補償少婦報警

（檳城20日訊）一對年輕夫婦今日向檳州民政黨公共投訴局控訴，指檳城某酒店健身室的女性浴室出現偷窺狂，為妻者更被偷拍了沖涼視頻。

受害人曾女士今日在丈夫陪同下指出，潛入女健身房浴室者，是該酒店男職員，事發後她向酒店管理層投訴，結果酒店竟以兩張酒店自由餐券打發她，她對此深感羞辱並決定報警捉人。

她說，該名男職員是於本月9日潛入健身室女浴室後，把手機伸入浴室帘子內偷拍她沖涼。

當時她是背對外沖涼，後覺身後有異才轉身，結果看到該職員正拿著手機在偷拍她。

“東窗事發後，酒店管理層為平息此事而拿出兩張酒店自由餐券作為補償，我與丈夫因感覺受羞辱而報警，並覺得酒店很不專業。”

曾女士今日在檳州民政黨婦女組主席黃沛琳及民政黨公共投訴局主任方群龍陪同下召開記者會。她聲淚俱下的說：“由於該酒店沒第一時間充公該名職員手機，我擔心被偷拍的短片會流傳出去。”

她聲稱，過去這11天來她非常煎熬，吃不好，睡不好，日夜擔心短片被流傳，丈夫也因為此事而病倒入院。

嫌犯被傳召錄供

“我們過後有到東北縣警局報案，嫌犯也已被警方傳召錄口供，但過後被釋放。”

她說，事發後她與丈夫要求酒店經理第一時間調出閉路電視，以確認該名職員是否潛入浴室，但酒店卻不允許她們這樣做。

她指出，直到隔天她們在警方陪同下才有機會重看閉路電視，也證實該名職員在她沖涼時段，總共兩次潛入女浴室。

“第一次潛入時，該職員並沒攜帶手機，第二次潛入，閉路電視拍到該名涉嫌職員有拿手機並偷拍。”

酒店獻議退還3400會費

曾女士說，根據她的瞭解，事後酒店已暫停該職員的職務，並交由警方調查。她不清楚該名職員是否會對她報復，將視頻拷貝外流。

“我是一名女性，如果沖涼視頻外傳後，我要如何面對這個社會。”她指出，該酒店的健身中心約有300名會員，不清楚其他女會員是否也有同樣遭遇。

她說，雖然該酒店也獻議退還夫婦倆3400令吉的健身會費，但他們並沒接受，擔心放棄該會員籍後，恐怕無法繼續向酒店討公道。

“事隔多天後，酒店經理昨天才要求與我們商討解決方案，顯得非常沒誠意。”

她費解，為何酒店允許男職員打理女浴室衛生，而且浴室每個沖涼間只有拉鏈式帘子，並沒房門。曾女士的丈夫指出，雖然該名職員已被停職，但迄今警方卻沒有逮捕他。他說，警方告知，一般上警方不會馬上逮捕偷拍者，而是先錄取嫌犯口供。

方群龍：酒店應保障客戶安全

方群龍指出，酒店有責任保障客戶安全，尤其是女性，不能隨意讓男職員進入女廁打理衛生。他說，酒店發生這種事令人遺憾，他會協助曾女士致函馬來西亞酒店業者公會檳州分會反映此事。

“我也會向警方跟進此事，為曾女士討回公道，確保該酒店不再發生這種事。”

他吁請該酒店管理層，認真檢視員工操守。

黃沛琳對曾女士勇於站出來揭露此事件而感到欽佩。她希望女性面對這類事件時勿懼怕，只要更多人勇於揭發，就可減少犯罪行為。

酒店公關：涉嫌者已停職

涉嫌有職員偷拍女客人的酒店公關今日對《光明日報》說，在得知女事主遭偷拍後，酒店方已第一時間要求女事主報警，同時也馬上停止該名涉嫌者的職務。

她說，目前該酒店正等待警方的調查結果，希望警方盡早找出真相。

她強調，該酒店並沒推卸責任，雖然女事主事發後有要求酒店調出閉路電視，可礙於這要求涉及酒店的作業程序（SOP），也擔心涉及其他客戶的私隱，所以必須等待事主報警案後，才讓事主觀看該時段的閉路電視。

她承認，事發後酒店方的確有給予這對夫婦自由餐券作為精神上的補償，但這不代表酒店就因此而了事。

她說，事後酒店不但詳細調查有關事件並暫停了該名職員的職務，而且還配合警方的調查。

對於健身室女性浴室沒沖涼房門一事，她說，有關投訴她會向酒店管理層反映，並正視此問題。

詢及為什麼酒店允許男性職員進入女浴士打理衛生一事，她說，任何酒店或者商場都是有男性員工打理男女衛生間，一般上男員工打理女性衛生間時，都會先敲門以確保沒有女客戶使用該廁所。