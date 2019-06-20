【性片風暴】公青團唱反調 堅持即刻開除哈茲

（沙亞南20日訊）公青團唱反調！儘管公正黨紀律委員會議決要求山都望公青團團長哈茲阿茲針對毀壞黨和領袖聲譽的行為做出解釋，但以署理團長希爾曼為首的公青團領袖卻否決有關決議，並堅持要求該黨即刻開除哈茲阿茲。

公青團是於昨晚10時在該團總部召開會議後，發表這項聲明，惟團長阿克瑪並沒有出席會議，出席的領導都是以署理團長希爾曼為首的公青團領袖。

也是公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏政治秘書的希爾曼，由於需面見領導而提前離開會議，並未向媒體發表任何談話。

公青團副團長莫哈末納茲里於會議後向媒體指出，該黨的精神理念是捍衛人民的利益，而非特定人士或家族，所以該團不認同紀律委員會今晚所作出的決定。

他說，該團反而要求即刻開除污衊及破壞該黨署理主席拿督斯里阿茲敏人格的哈茲阿茲。

他強調，出席會議的代表來自全國各地，都是在黨選中選的領導，且經過長時間商議後一致作出的決議。

“我希望公青團作出決議能獲得紀律委員會重新審視，而公青團也作出準備，面對接下來一切變化。”

莫哈末納茲里表示，公青團的鬥爭不能圍繞著個人或家族，必須回歸到人民，捍衛人民的權益。

他認同阿茲敏指內鬼來自該黨，並指視頻的散播非法齷齪及人格毀滅。

對於這起性愛視頻風波似乎未來可能上演主席及署理主席“對決”的戲碼，莫哈末納茲里指出，他確實難以預料未來變化，或許可以修復，不過公青團最終還是會以捍衛該黨的鬥爭為主，就如該黨於20年前所捍衛的。