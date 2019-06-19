與友共乘摩多闖紅燈 青年遭交警射傷









（亞羅士打19日訊）2名青年共乘摩多外出工作途中，因闖紅燈而被交警發現後仍繼續前駛，結果遭交警開鎗射中其中一人左前手臂，需入院開刀搶救。

這起事件發生於今早約10時，位於籠呀路。傷者為來自吉打港口的莫哈末阿里菲（21歲），是名水管技工，目前在蘇丹娜峇希雅醫院治療，將於今晚施手術取出子彈。

母親哈斯瑪（49歲，家庭主婦）和外公莫哈末哈欣（65歲，退役軍人）今日到警局報案後，召開記者會痛斥警方濫用職權。

哈斯瑪說，事發時兒子是後座乘客，相信友人沒有駕照，在闖了幾個交通燈而發現交警後驚慌失措，不敢停下摩多。

她透露，據兒子友人講述，當時他繼續前駛，一名乘著重型摩多的交警在身後追逐，突然聽到一聲鎗聲，嚇得趕緊停下摩多。

“我兒子是被交警開鎗射傷。該交警上前檢查了我兒子和友人工作包，發現沒可疑物品後，就這樣離開現場，留下受傷的兒子和友人在現場。”

她說，兒子和友人隨後趕緊致電給老闆求救，所幸老闆隨後趕來並將其兒子送往醫院。

她說，她是於早上接獲兒子老闆的來電通知，但當時只說兒子是發生意外入院。兒子從事水管技工工作已兩年，並從沒犯錯。

她也透露，主治醫生有說，若傷口引起細菌感染，未來恐有殘廢疑慮。

外公：交警事後一走了之

另外，莫哈末哈欣不滿的說，為何警員可在沒查清楚下，對著兩名只犯下闖紅燈罪名的摩多騎士開鎗，更在事後沒第一時間將其孫子送到醫院，反而一走了之。

他指出，其實該交警騎著重型摩多可輕易快速駕駛超越兒子友人摩多，指示他們停下摩多接受調查，而不該直接開鎗。

他說，據瞭解，該名警員也在事後報警。至於兒子的友人，也被警方扣留助查。

他指出，他將會為外孫爭取公道，包括會通過法律途徑捍衛到底。

另外，吉州警方刑事調查主任米奧證實此案說，警方已開檔調查此案，並援引刑事法典第307（企圖謀殺） 條文展開調查。