【性片風暴】紀委會發信 祖萊達點頭 限哈茲14天內解釋





（八打靈再也19日訊）公正黨紀律委員會明天將向山都望公青團團長哈茲阿茲發出要求解釋信，並給予14天時間回覆，而早前強烈要求開除哈茲黨籍的公正黨副主席祖萊達，也同意了這項決定。

該黨主席拿督斯里安華今日主持政治局特別會議後召開記者會指出，祖萊達也有出席會議，而這是政治局達成的共識，即接受紀律委員會的決定。

“政治局全員到齊，除了涉及性愛短片風波的當事人公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏阿里。”

公正黨紀委會主席拿督阿末卡欣表示，紀委會作出4個結論，分別是發出要求解釋信給哈茲阿茲，因為後者作出破壞領袖尊嚴及名譽的行動。

“第二個決定是了解阿茲敏否認涉及性愛短片，若他之後還有任何解釋，也會繼續跟進。第三個決定，則是等待警方及當局完成調查後，再采取進一步行動。”

至於最後一個決定，則是強烈警告所有黨員勿作出沒有根據的指控。

另一方面，安華促請黨內所有人在發表言論或作出指控時，要有證據或事實佐證。

他指出，哈茲阿茲擔心自己與被炸屍的蒙古女郎阿旦都雅的命運相同才會“說真話”的言論，令公正黨感到驚訝，因為這是嚴重的指控，警方將會調查此事。

安華坦承阿茲敏沒出席會議

安華坦承，發生性愛短片風波之前，阿茲敏就沒有出席公正黨的會議。

“他早前就有這麼做，但與現在發生的（性愛短片風波）事情無關。”

據了解，自從安華出任公正黨主席後，阿茲敏就從未出席過公正黨中央理事會及政治局會議。

消息稱，阿茲敏是基於不滿安華在黨選後，委任許多“拉菲茲派”的領袖進入政治局及公正黨中央理事會，因此缺席會議以示抗議。

性愛短片風波發生至今，公正黨已召開過兩次政治局會議，安華早前表示，接到阿茲敏的通知，指由於會議將討論涉及本身的課題，為了避嫌而不適合出席會議。

安華說，阿茲敏目前陷入的性愛短片風波，與他20年前涉及肛交案的遭遇截然不同。

安華強調，他和公正黨上下都拒絕齷齪政治，並向阿茲敏及其家人表示同情。