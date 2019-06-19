汽車隔熱膜指南生效 明年7月起強制落實





（布城19日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁宣布，從2020年7月起，汽車隔熱膜生產、進口及批發商所出售的隔熱膜必須獲得大馬規格及研究機構（SIRIM）的認證。

他今日為“汽車隔熱膜標準規格指南”主持推介禮時說，這項指南將在明天正式生效，並給予業者1年自願性遵守及過渡期；該指南會在明年7月1日起強制落實。

他說，指南旨在確保生產及進口商出售符合MS2669機制的隔熱膜，符合資格的隔熱膜將獲得大馬規格及研究機構的二維碼認證，該二維碼貼紙同時印有“貿消部”及“研究機構”標誌。

合格隔熱膜有二維碼

“汽車隔熱膜評鑒工作將由SIRIM QAS國際有限公司評鑒展開，業者唯有向貿消部消費標準組登記相關認證後，才能獲得認證貼紙，之後才能在市場上銷售。”

賽夫丁指出，該部於2013年至今共結獲112宗關於汽車隔熱膜的投訴，大部分關於隔熱膜的品質、價格及廣告存有誤導性。

“雖然這方面的投訴案件不比網絡欺騙多，但是我們必須趁早采取預防措施，在和業者及相關機構商量後決定推出 汽車隔熱膜規格指南。”

詢及如果消費者沒有使用獲得認證的汽車隔熱膜會否遭到對付時，他解釋，這項指南是針對商家及進口商，消費者可以自由的選擇，這項措施的目的要確保消費者的權益受到保護。

“我們之前和業者展開多次會議，他們對這項指南表示歡迎，因為獲得認證除了加強消費者對他們的信賴，也可以提高競爭力，即將獲得認證的隔熱膜出售至國際市場。”

他指出，如果任何汽車隔熱膜出產、入口或批發商仿造大馬研究機構的二維碼認證可在2011年商品事務法令下被控，一旦罪成個人可被罰款最高10萬令吉、公司可被罰款最高25萬令吉或監禁最高3年。

賽夫丁說， 通過認證的隔熱膜可透過SIRIM QAS的應用程序掃描二維碼來辨認真假及獲得相關資訊，如認證狀態、持有認證方的名字、隔熱膜出產國、牌子、種類及規格。