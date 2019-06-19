阿窿鎖門 父險失救 家人要與鐵廠主管脫離關係





（吉隆坡19日訊）35歲制鐵廠生產部主管謝偉傑過去幾年沉迷於網絡賭博，屢勸不改還一而再三借大耳窿，如今更失聯避債，但卻連累家人被大耳窿騷擾，行動不便的父親更因為門鎖被阿窿動手腳而無法送院搶救，差點丟命。

家人痛批欠債者無藥可救，並指命在旦夕的父親目前最大的心願，就是跟欠債者脫離父子關系。

欠債者的父親謝國華（69歲）因患有慢性阻塞性肺疾病（簡稱COPD)，過去6年面對行動不便問題，家人如今擔心他的安危，因此已將他送往療養院暫住。

兒沉迷網賭

5月28日，大耳窿到來欠債者住家追債時，利用膠帶捆綁大門，甚至還用強力膠堵住後門的鎖匙孔，讓欠債者家人無法出來。

欠債者的大姐謝女士說，他們當時正準備要送患病的父親去醫院急救室，卻發現鎖匙孔被強力膠堵住了，無法插入鑰匙開鎖，唯有馬上找鎖匠來開鎖。

“為了父親的安全著想，家人已將父親送到療養院暫住。”

她說，由於大門前有斜坡，對坐輪椅的父親出入不方便，所以他們向來都是用後門出入，載送父親去醫院。

她今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會說，父親目前最大的心願，就是跟弟弟謝偉傑脫離父子關系。

她表示，不僅是父親，她們一家人都要跟謝偉傑脫離家人關系，希望大耳窿不要再來騷擾她們一家人。

謝女士說，過去幾年，家人為了幫弟弟還15萬令吉的大耳窿債，四處向親朋好友借錢，甚至動用個人貸款，當個人貸款仍未還清，弟弟卻又再借大耳窿，而且金額高達10萬令吉。

“我們真的走投無路了，沒有能力幫他還債。我長那麼大，從未看過爸爸這樣哭過，他很心痛。”

欠債者謝偉傑在四兄弟姐妹當中排行第三，已婚，跟太太胡女士於2年前結婚，目前育有一名1歲半的兒子。胡女士也對丈夫執迷不悟感到心灰意冷，並決定單方面申請離婚。

胡女士在記者會上透露，拍拖時並不知道丈夫有嗜賭的惡習，婚後總是對事情諸多隱瞞，所以她都不清楚丈夫何時迷上網絡賭博。

欠10萬債務失聯

謝偉傑於今年4月底離家出走，之後才通過簡訊告訴家人欠下30組大耳窿多達10萬令吉的債務。大耳窿不僅騷擾謝偉傑的家人和妻兒，連娘家也不放過。

28歲的胡女士說，她和她的家人也都收到大耳窿的恐嚇簡訊，恫言若不還清債務，將會把他們的個人資料公諸於世，包括其1歲半的兒子的資料。

“大耳窿在臉書開了一個專頁，將我、我的家人和老公的家人一一加入，威脅我們如果沒有解決問題，就休想有安寧的日子過。”

她表示，欠債的人是謝偉傑，她和她的家人都是無辜的，希望大耳窿不要再來騷擾她們。

張天賜促總警長 正視 阿窿對付無辜者

馬華公共服務及投訴部主任張天賜呼籲新任全國總警長認真看待此事，采取行動對付那些對付無辜欠債者家人的大耳窿。

他說，今年截至周三，投訴部共接到213宗大耳窿追債的投訴，涉及的債務數額為2200萬令吉，其中華裔占175宗、馬來人16宗，以及印度人22宗。