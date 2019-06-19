臉書推虛擬貨幣 明年上半年面世

（三藩市19日訊）全球最大社交網臉書宣佈，將於明年上半年推出名為“Libra”的虛擬貨幣，同時推出數碼錢包“Calibra”，作為臉書與不同平台之間的轉賬及付款媒介，甚至能於Messenger及WhatsApp上使用。臉書表明希望Libra貨幣有朝一日可像美元般全球通行。消息發布後，引起歐美政界熱議，各國表示對虛擬貨幣監管提出憂慮，並倡議仔細審查計劃。

臉書已找來Visa、萬事達、Uber、Paypal等28家知名企業或組織當“Libra”計劃的合作夥伴，並成立一家總部設於日內瓦、名為“Libra協會”的非牟利機構，負責監督Libra貨幣的營運。f預計未來還會有七十多家企業或組織加入該協會。

冀如美元般全球通行

臉書此前經歷劍橋分析公司濫用其大量客戶數據醜聞後，一度失去用戶信任。這次推出虛擬貨幣，被視為銳意重振該社交網站形象。有分析指，臉書將利用其貨幣促使更多人透過其社交網站的廣告進行購物。

不少分析家認為，臉書行政總裁扎克伯格欲仿效中國微信把社交網、即時通訊和支付系統集於一身。“Libra”計劃將讓臉書更接近這目標。該新貨幣也相信可對提振臉書盈利大有幫助，但也再次惹人質疑新加密貨幣系統是否有私穩方面的風險。

歐盟及美國官員對臉書推出虛擬貨幣均表現擔憂。法國財長勒梅爾表示，臉書的虛擬貨幣不能成為主權貨幣，並呼籲七大工業國集團（G7）官員下月必須就此計劃提交報告，促進監管措施。歐洲議會德國議員費貝爾亦表現憂慮，認為臉書有成為“影子銀行”的風險，亦批評臉書不應在無監管情況下引入虛擬貨幣。

歐美官員憂慮促暫停

美國亦有多名國會議員發表聲明。眾議院金融委員會主席沃特斯在聲明中指出，除了促請臉書暫停發展計劃外，並要求與臉書高層出席聽證會。資深共和黨眾議員帕特里克亦要求調查事件，“對於此計劃我們仍充滿疑慮，無論是它的規模及範圍，或它是否符合全球金融監管框架，仍有許多疑問。”

他亦提醒各國政府，必須評估這項目會否對全球金融體系產生前所為有的影響。

1.Libra有甚麼用途？

消費者可以用Libra通過臉書或Paypal等渠道付費、進行購物、為手機月費計劃充值、乘搭公共交通工具，以及進行投資等。最重要的是，人們可以不受銀行或地域限制跨國轉賬。TechCrunch的數據指出，全球有17億成年人沒有銀行戶頭，但有了Libra的話，他們將不再需要這個了。臉書不但希望Libra能促進消費者與企業之間的交易，還希望能為無銀行賬戶的消費者提供金融服務。

2.要收費嗎？

臉書指出消費者可免費使用此服務，但公司正考慮向商戶收取“非常低”的費用。

3.與微信支付或Apple Pay有甚麼分別？

Libra是虛擬貨幣，採用的是與比特幣（Bitcoin）一樣的區塊鏈技術，這與Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay完全不同。虛擬貨幣能繞過銀行體制，不受銀行或地域限制，讓跨國轉賬更便利，可以做到跨國P2P直接到賬。

4.貨幣價值會大幅波動嗎？

Libra是一種穩定幣（Stable Coin），臉書希望它能與英鎊、美元、日圓及歐元等一籃子法定貨幣掛鉤，令Libra價格保持穩定，防止貨幣價值大幅波動。

5.存在潛在安全問題？

外界擔心不法分子會利用Libra洗黑錢，並擔心Facebook未能保護用戶數據。臉書強調，Calibra支付系統將提供強而有力的保護，確保用戶的資金及個人資料安全，又強調Calibra會使用與銀行及信用卡相同驗證程序。