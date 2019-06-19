雲頂大馬稅務大增 林國泰自願減薪20%







（吉隆坡19日訊）在稅務大增的情況下，雲頂大馬大股東兼首席執行員丹斯里林國泰自願減薪20%。

出席雲頂大馬股東大會的小股東披露，林國泰是在大會上做出這項宣布，因為賭場執照費從1億2000萬令吉提高至1億5000萬令吉，而賭場稅務再增加10%，確實對業務造成衝擊。

“大家對林國泰自願減薪感到很意外，不過，他們都很高興聽到這個消息，高聲歡呼及大力鼓掌。”

小股東認為應領半薪

不過，也有小股東認為，雲頂大馬股價跌幅逾半，林國泰應該只領半薪。

根據證券監督委員發布的2019年企業管理監督報告顯示，林國泰在雲頂大馬領取的薪酬為8061萬令吉。不過，雲頂大馬2018年的年報則顯示，林國泰薪酬及花紅總額為5017萬9000令吉。

根據資料計算，林國泰減薪20%，可讓雲頂大馬減少介於1612萬至1004萬令吉的薪資支出。不過，林國泰即使減薪20%，他的年薪還是介於6449萬至4014萬令吉之間，對打工族而言，仍是天價薪資。

過去52週，雲頂大馬股價盤中一度走低至2令吉76仙，而最高則為5令吉35仙，相差2令吉59仙或48%。

過去雲頂大馬面對數項利空因素，進而遭到市場賣壓，以致股價動盪異常。雲頂大馬面對的數項利空因素包括大馬賭場稅務猛漲、21世紀霍士（Fox）主題樂園協議破局而鬧上訴訟、撥備減值等。

雖然官司還沒結束，林國泰仍對主題樂園甚感信心，而且明年將投入運作，更將是國際級的水準的樂園。

“我們和霍士的官司還在處理中，因此不排除使用其他的品牌，現在無法透露太多。”

去年，該公司在大馬業務共迎來2590萬名旅客、460萬名會員，各增加10%及9%，而纜車票的銷售為950張，按年成長14%。大馬7座酒店共有1萬零500套房、入住率為97%、平均房費為106令吉，對比2017年平均房費為92令吉。

半價買平靜號划算

林國泰指出，打造一艘新豪華遊艇的成本約2億5000萬美元，雲頂大馬於今年4月，以1億2600萬美元（約5億2637萬令吉）代價向大馬政府買下超級豪華遊艇“平靜號”，相當划算。

對於這筆交易，小股東紛紛表示認同，因為此舉引起全球的注目，也增加了雲頂大馬的曝光率。

“平靜號將會在7月時抵達歐洲，並進行升級維修等程序，完成後可用於出租給高端人士，每週租金為150萬美元，回酬率相當可觀。”

他補充，歐洲只能在夏天時經營遊艇業務，因此，部分時段將會運至亞洲，吸引澳門的高端客戶。

“若有合適的價格，我們不排除出售遊艇。”

平靜號本由大馬富商劉特佐掌控，經法庭判決遊艇乃是挪用一馬公司（1MDB）資金購置的資產後，遊艇交由大馬政府處理。