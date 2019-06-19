《萍聚》惹的禍 江明學控訴大馬黑史

（吉隆坡19日讯）江明学90年初期凭《萍聚》在马新一带打响知名度，来马宣传更是引起空前的热烈回响，深受马新歌迷爱戴。江明学周二上吊自杀身亡，不少粉丝都感到惋惜，更涌入MV视频平台悼念他。

《光明娱乐》在网友及粉丝留言中，意外发现他于两年前曾回复一名网友的长篇贴文，内容竟是控诉他当年在马宣传的黑历史，包括被黑函污蔑为《萍聚》的词曲创作者，还说这封黑函断断续续追杀了他20几年，这些年只要去大马演唱，发黑函的人一定在他到之前又发一次。”

知道发黑函者

江明学在留言中表示知道发黑函的人是谁。“在我《萍聚》的下一张《亲爱的朋友》宣传期时，强迫我在白天满满的宣传通告下，晚上还要去排舞练歌，并且演出一天两场，计10天的小型巡回演唱会，而我去大马前，从未被告知这件事，后来我真的体力吃不消，我问你，你说这是不收门票费的纯歌友见面会，(那为什么还要又要排舞丶舞群丶服装，而且演唱会中间也没有任何和歌友互动的桥段？我渐渐怀疑……)直至有一场会后，一位歌友拿著入场券请我签名，我看见了票面价钱，也问了该歌友，他说他确实是花钱买票入场，我才惊觉，我是个儍瓜，我隔天问你，你又说……是公益演唱会，收入会全捐出去，若是事实，你为何不开头就讲？”

江明学结束大马宣传飞到新加坡之后，才打电话向台湾唱片公司老板报告此事，老板忍不住才向大马公司老板反映，发现原来那人连老板都欺瞒。“我听说，大马老板勃然大怒，把你斥责一番，你完全不认错，随即传真至我台湾公司，满满4大页A4，除了骂我，还说一定会报复我，让我在大马生不如死。”江明学的专辑交给另一家公司发行时，他指对方再度发黑函铪报社，“莫名其妙地，我在大马的形象被开始质疑，甚至全毁，你追杀我近30年？从未停止过你的报复……”江明学坦言他累了。“我放弃了所有后来大马的任何邀请，放弃所有和大马歌友见面的机会，你嬴了，你真的做到了，让我只要一到大马，就有生不如死的感觉！”

謝木：一頭霧水

《光明娱乐》根据江明学的留言按图索骥，当年在大马发行他的唱片是南方机构，而本地资深音乐人谢木担任策划、宣传经理。谢木得知江明学自杀身亡之后，在其脸书忆述当年的合作情形。记者将江明学的贴文转发给他看，他第一句便说：“我真的一头雾水！”

谢木强调完全不知道有黑函这回事，江明学也没有跟他及同事提过此事。他表示当年的两位同事张志发及Jacky可以证明。“当时江明学在台湾已发了两张专辑，我们（南方）代理江明学的专辑，我看到一张他拿着一束花，穿得非常帅气的照片很吸引人，还为他打造‘学生情人’称号。”江明学在台湾的第2张专辑叫《歌》，谢木觉得没有吸引力，于是将《亲爱的朋友》作为专辑名称。

“他是我们家的歌手，我怎么可能这样对他？我跟他没有仇恨，我接到他去世的消息，我都傻掉了，要不然我也不会在脸书上回忆他。我们对他那么好，他为什么要这样说？我们也没有吵架，也不会害他。”谢木表示双方结束合作之后，没有再联络。“他来马宣传的内容及行程，都有一一跟台湾老板说。”

最後身影 鄰居：出門也會化妝

江明学的邻居透露，他平常相当注重形象，就算只是出门买个便当也会化妆。江明学大约3年多年才搬来深坑居住，附近的邻居都认识他。

邻居回忆因为江明学过去的身分，一开始搬来的时候大家都发现他之前是歌手。平常和江明学也有社群平台的联络，邻居回忆曾因为多天没看过他出现，再次见面后还开玩笑的说：“你怎么不见了，我还想去看看有没有味道。”江明学还坚定的说：“我不会那么傻啦！”对于最后一次看到江明学身影，邻居则回忆大约是在端午节前，不料18日就传出噩耗。

忘不了昔日風光

去年12月底，江明学应邀到台湾报章接受专访，他自称淡出演艺圈多年，面对镜头，依然非常在乎形象。江明学笑说治装全都自己来，化妆更是熟练，只见他拿出粉饼补妆，重新武装回昔日艺人的风光模样，但他内心早在染毒事件后千疮百孔，面对排山倒海的攻击，他有著说不完的愤恨。

江明学在言谈中非常在意外界眼光，希望大众聚焦在他的歌喉，而非负面新闻。他对歌喉自信无比，看著他人节目邀约不断，他不解“我哪一点比不上别人”。