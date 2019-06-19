【性片風暴】安華遭冒名開群組 加入領袖記者 發佈視頻鏈接







（八打靈再也19日訊）部長被指涉及男男性愛短片”事件在第九天時，幕後黑手這次冒充人民公正黨主席拿督斯里安華在社交媒體開設“阿茲敏要跑去哪里？”群組，但卻沒有發放最新的“性愛視頻”。

被加入這名自稱“DSAIPM8”（第八任首相拿督斯里安華依布拉欣）的用戶所開設群組的，有國會下議院副議長兼民主行動黨副秘書長倪可敏、青年及體育部長兼希望聯盟青年團團長賽沙迪、公正黨峇東埔區國會議員努魯依莎。

視頻無關性愛片

除了媒體記者，被加入這個群組的其他成員包括多名希盟部長和領袖，如外交部長拿督賽富丁和2名公正黨副主席，即房屋及地方政府部長祖萊達和水務、土地及天然資源部長希維爾，以及衛生部副部長李文材、首相署副部長傅芝雅和交通部副部長拿督卡馬魯丁。

此外，數名公正黨國會議員也在群組內，包括副主席兼丹絨馬林區國會議員鄭立慷、亞羅士打區國會議員曾敏凱、加央區國會議員阿敏阿末，和豐區國會議員柯沙文、馬莫區國會議員諾阿茲麗娜和浮羅山背區國會議員慕哈末峇迪亞等。

“DSAIPM8”於今日清晨4時30分發送了一個優管（youtube）視頻鏈接，標題則是“BBC針對阿茲敏及哈茲視頻的報導”。

此外，他還發了“#安華第八任首相”及“阿茲敏被將了一軍！”兩則簡訊。

至於有關的優管視頻鏈接，其實卻是英國廣播公司（BBC）《非洲焦點》節目的片段，都是非洲當地的新聞，沒有任何與馬來西亞及男男性愛短片風波的新聞。

這是幕後黑手自男男性愛短片事件爆發以來開設的第三個群組。第一個於上周二（6月11日）開設的群組名為“阿茲敏開齋節邀請”，第二個於上周三（12日）晚上開設的群組是“阿茲敏阿里第2/4部分”，第三個群組則是相隔一星期後出現。

昨天，媒體收到一段一名男子躺在床上按手機的視頻，惟對方是利用私訊方式將短片傳給媒體。