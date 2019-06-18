丹絨柏樂巴斯港口 研發無人駕駛牽引車







（新山18日訊）振林山丹絨柏樂巴斯港口將展開自動化碼頭牽引車研究項目，以無人駕駛取代人力，交通部長陸兆福表示，自動化碼頭牽引車除了因應時代需求，善用科技提升港口效率，也將減少依賴外勞的情況。

“據業者反映，不少牽引車駕駛員在本地工作幾個月後，就會為了賺取更高匯率而選擇到鄰國新加坡就業，使本地業者長期面對人力不足，必須聘請外勞。”

他表示，上述研究項目將使該港口朝“精明港口”（smart port）概念邁進，為工業革命4.0做好準備。

取代人力減少依賴外勞

陸兆福今早在丹絨柏樂巴斯港口（PTP）大廈見證丹絨柏樂巴斯港口私人有限公司與大馬Terberg Tractors公司（TTM）簽署合作研發無人駕駛碼頭牽引車項目諒解備忘錄儀式時，如是表示。

出席儀式的嘉賓，包括：丹絨柏樂巴斯港口私人有限公司主席拿督斯里仄卡立、首席執行員馬可尼爾森、董事巫偉進、Royal Terberg集團主席喬治特爾伯格等。

馬可尼爾森表示，該港口目前有400輛碼頭牽引車，用於運載集裝箱，而無人駕駛碼頭牽引車的項目尚在試驗階段，一旦成功，將以自動化取代人工駕駛，並預計增加至600輛。

陸兆福相信,無人駕駛碼頭牽引車能夠在2年後上路，並放眼在未來3至5年內，改變丹絨柏樂巴斯港口的運作模式。

“這項合作項目的經費將由業者承擔，而政府將給予全力支持。”

他也希望國內其它港口，能夠效仿該港口提升設施，從而提升我國港口的競爭力。

另一方面，陸兆福表示，丹絨柏樂巴斯港口在去年已達到900萬標準集裝箱（TEUs）的貨櫃吞吐量，未來很有可能進一步增加至超過1200萬的貨櫃吞吐量。

“長遠來看，政府有必要擴充丹絨柏樂巴斯港口，以應付更多的貨櫃吞吐量，否則將難以和鄰國新加坡及印尼競爭。”

他表示，我國港口具有地理位置優勢，在國際間也有知名度，政府將致力於給予政策上的支持，並與各單位包括私人界合作，提升港口效率。