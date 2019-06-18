4噸貓山王當先鋒 首批帶殼榴槤今抵中國











（勞勿18日訊）勞勿帶殼貓山王榴槤將正式登陸中國，約2000個冷凍帶殼貓山王榴槤今天已運到吉隆坡國際機場貨倉，準備明天凌晨6時上飛機運到上海出售。

這批首次正規進入中國市場的榴槤，是接下來每個月1000噸優質榴槤的先鋒，明天以飛機運送的目的主要是讓榴槤老饕先吃為快。

重達4噸的極品貓山王分別裝在400個箱內，每個箱有4至6個整榴槤，每箱冷凍榴槤重達10公斤。冷凍榴槤中午時分由出口商碧和果業的運輸羅里，由冷凍廠雙溪吉流恆鮮恆鮮食品（馬）有限公司處載走。

雙溪吉流恆鮮食品（馬）有限公司股東兼主管賴偉庭說，飛機運輸費昂貴，但這是首批獲中國政府批准進入中國的冷凍帶殼榴槤，就算運費高，大家也打鐵趁熱，不計成本將榴槤以最快的速度送到中國。

“接下來公司和出口商會以船運將冷凍榴槤運到中國，由馬來西亞運到中國上海大概要10至14天。”

他指出，冷凍榴槤售價依季節和市場價格而定，廠方是依每公斤的時價加上10令吉的液氮和人工處理費用出貨。

“公司會在接到定單之後才來處理冷凍帶殼榴槤，所以平時不會噸貨。”

他表示，廠方也鼓勵客戶在9個月至12個月內吃完冷凍榴槤，以品嚐最新鮮的榴槤。

“中國的貓山王榴槤市場龐大，希望園主、廠家和出口商以良心和誠信來做生意，不要濫竽充數，影響中國對本地冷凍貓山王的信心。”

運往中國的冷凍帶殼貓山王是精選中的精選，每個榴槤的重量限制於1.5公斤至3.5公斤，而且榴槤必須產於擁有良好農業規範（MyGAP）認證的榴槤園。

農業部昨日公佈5家獲准出口冷凍帶殼榴槤到中國的大馬企業，雙溪吉流恆鮮食品（馬）有限公司是其中一家本地企業。