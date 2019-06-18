收賄3千放過涉毒者 總警長警告嚴懲涉貪警員

（吉隆坡18日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密說，他接獲多宗針對警方毒品罪案調查部官員涉及貪污，包括尿檢測試如何從陽性變成陰性，只需支付2000到3000令吉左右，以讓毒品案嫌犯免予被起訴的指控。對此，他嚴厲看待此事，並對所有警察發出警告，一旦他們被逮捕，必須受到法律制裁。

馬來報章《馬來西亞前鋒報》引述阿都哈密說，他非常嚴厲看待有關事件，而且將不會袖手旁觀。

他指出，他從公眾身上聽到最明顯的投訴是，尿檢測試如何從陽性變成陰性，只需支付2000到3000令吉左右。“我不能否認事情的真偽，我認為可能發生，其嚴重性到哪裡還不能確定，不過這是對所有警察的警告,為何這樣的惡行及卑鄙的行為會出現在警官身上。”

矢打擊毒品罪案

針對上述的投訴，阿都哈密說，警方將會注意一切有關尿檢測試及被起獲的毒品從倉庫中被警員取出拿去轉賣給毒販，包括那些陷入毒癮的警察舉動也將一併受注目。對此，他不會對那些犯錯警察仁慈，一旦他們被逮捕，他們要像被捕的販毒民眾一樣進行毒品調查程序，他們必須受到法律的製裁。

另外，阿都哈密也希望那些涉嫌販毒落網的嫌犯獲得應有的懲罰，包括死刑。儘管有人建議廢除死刑，但一旦死刑懲罰還在就應該加強法律，打擊毒品罪案活動。

“若可以，盡量避免像哥倫比亞及墨西哥那樣，當地民眾對政府處理毒品案不滿，以至出現很多非政府組織為了打擊販毒集團，在法律之外採取了各種行動。”