【性片風暴】霹藍眼主席請假傳失聯 黑手是他？





（吉隆坡18日訊）“男男性愛短片”風波延燒第八天，幕後黑手似乎漸有眉目？

網絡媒體報導“男男性愛短片”在爆發之前和之後，有一名公正黨領袖已失去聯系多日，根據種種跡象，讓黨員起了疑心，懷疑他可能就是短片的幕後黑手之一。

今天，公正黨不打自招，證實該名“失聯”領袖就是霹靂州公正黨主席法哈斯，但強調他並沒有失聯。

公正黨霹靂州副主席M.A迪拿卡蘭今日發文告澄清，法哈斯並沒有失聯。

他表示對網絡媒體的報導感到非常震驚。

他說：“我身為霹靂州副主席，時常與他聯絡，他在州領導的WhatsApp群組也很活躍。”

活躍WhatsApp群組

“我被告知，法哈斯還在休假，但他不時跟進州內黨的發展。”

“問題是，涉及哈茲阿茲的性愛短片課題，為何被尋找的法哈斯和其參與的問題被渲染？”

他表示，警方已在調查短片中的其中一名當事人以及正在準備調查結果。

“因此，我希望需要優先考慮的問題不是找一個休假的人，而是這起事件的事實和調查結果顯然不涉及他。”

“我希望通過這種解釋，媒體可以專註於真實課題。”

黨內人士：不能守秘 不是當幕後黑手的料

據黨內人士告訴記者，已“失聯”多日的法哈斯是安華的親信，也是安華的政治秘書。

不願具名的公正黨領袖說，這起事件不太可能是他做的，他會告假很大程度因為之前發生打人案，要避風頭。

去年公正黨選黨後，法哈斯是其中一位公開支持安華委任落選黨黨員如拉菲茲、鄭立慷等進入中央理事名單的領袖。

據黨內人士認為，法哈斯的格性直腸直肚，脾氣非常火爆，心思不夠慎密和不能保守秘密，不是當幕後黑手的料。

“若要布局對付政敵，性格必須要細致和保持秘密，法哈斯是個脾氣火爆和有話直說的人，相信他不會做種事。”

早前，有網絡媒體報導公正黨一名州主席和研究員發生爭執，甚至演變為暴力沖突，結果該研究員報警，指他受到骨折等傷害。據了解，該名被打的人也是安華的前助理。

不過，安華的新聞秘書東姑納茲魯駁斥媒體報道，澄清傷人指控乃子虛烏有。

公正黨領袖也說，至今黨中央和霹靂州公正黨還沒有舉辦開齋節開放門戶活動，所以有媒體指法哈斯沒有出席公正黨近期的開齋節開放門戶活動的報導是不確實的。

沒出席活動 黨員起疑心

根據星報報導，自爆發性愛短片，一名公正黨領袖已在開齋節期間消失人影，沒有出席公正黨近期舉辦的開齋節開放門戶活動，讓黨員起了疑心。

報導稱，自爆發男男性愛短片風波後，公正黨內部WhatsApp群組開始詢問該名領袖的下落。據報導，自性愛短片在手機瘋傳後，他與黨和希盟領袖也失去聯系。

報導指，自哈茲阿茲於上周五在吉隆坡國際機場準備飛往菲律賓馬尼拉被警方逮捕後，該名領袖的名字首先在社交媒體上大肆宣傳。因為，據說該名領袖有親戚在菲律賓。

一名公青團領袖表示，在哈茲阿茲被捕之後也聯絡不上該名領袖，他可能正在休假。也有一名資深希盟領袖表示，在第一支性愛短片流傳之前，該名領袖曾與黨領袖和安華交談。

“當短片出來後我嘗試聯絡他，但已聯絡不上他了。”

“他的手機也一直到現在都關著。”

哈茲：大家忘了 “我也是受害者”

（八打靈再也18日訊）自認是男男性愛短片主角之一的哈茲阿茲宣稱：“我也是受害者！”

“因為有人將隱私的過程錄下及外泄，所以我其實也是受害者，只是每個人都忘記了。”

被洩漏隱私

哈茲阿茲昨天接受《太陽報》訪問，詢及是否有向警方透露誰是背後的主使人時，表示他也對誰該為此事負責毫無頭緒，並重申他是這件事中的受害者。

他聲稱，這事件的發生讓他和家人更團結，家人也並非常支持他，因為他們（哈茲阿茲父母和兄弟姐妹）知道現在他需要家人支持。

“在經歷此事後，雖然需要一段時間才能療愈，惟我的家人總與我同在。”

哈茲阿茲原為原產業部副部長三蘇依斯干達的高級機要秘書，如今因為性愛短片事件而被停職。

上周五，哈茲阿茲宣稱他是男男性愛短片中主角之一，而經濟事務部長拿督斯里阿茲敏則是另一名主角。

雖然過後被警方逮捕還押，但哈茲阿茲依然對警察展現專業的一面，表示贊賞。“他們對我很好，負責看守我的警察也非常專業，態度中立。”

陳耀宗：接哈茲解釋信 三蘇近日將作決定

（布城18日訊）原產業部秘書長拿督陳耀宗透露，男男性愛短片男角之一的哈茲阿茲已向副部長三蘇依斯干達提交解釋信，副部長將於一兩天內做出決定。

他今日出席部門開齋節慶典後受到媒體追訪時說，副部長為官方職務到巴黎，還不確定何時回國。

他也不確定哈茲是於何時提交解釋信，因哈茲在短片傳出後就沒有上班。

他拒絕回應誰將決定哈茲去留的問題，並稱副部長已言明會在一兩天做決定。

原產業部副部長三蘇於6月13日召開記者會，限哈茲於6月12日起的3天內提交解釋信，否則會遭開除。

昨天，三蘇發文告解釋，指哈茲受委為其高級機要秘書並沒有隱議程。