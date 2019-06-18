敦馬：我們有自己文化 大馬可拒西方價值觀





（倫敦18日訊）首相敦馬哈迪說，西方國家常常強迫其他國家接受他們所奉行的事，比如與共產主義、資本主義及社會主義有關的理念，以及性少數（LGBT）的生活方式。

他於周一結束他的英國之行前對馬來西亞媒體指出，性少數是西方國家道德價值觀的一項轉變，他們要在其他國家強加這類的生活方式。

“我們有自己的文化，不可以接受跟它、跟我們的風俗和我們的宗教相左的事。”

“此外，西方常常談到自由，這意味我們有拒絕不適合我們的生活方式的自由。”

馬哈迪是在詢及周日在劍橋學生會演講時，有人在問答環節提出性少數課題，是否表示我國被施壓接受性少數的生活方式，如此回應。

“他們就是這樣施壓，並影響馬來西亞人，包括一些穆斯林和馬來人認為，自由的其中一個定義是，有權接受任何西方所奉行的事。

“我們必須拿西方的一些情況來當例子，比如西方的婚姻制度已經不受到重視，家庭制度也不再被接受，他們可以不結婚就住在一起。”

“這是他們的方式，我們不需要接受，我們有我們的生活價值觀，並秉持這些價值觀，以及必須以我們的生活價值觀為榮，我們不要跟著西方走。”

可要求停詆毀棕油

首相馬哈迪指出，馬來西亞可以要求售賣各種商品到我國的歐洲國家不要再詆毀棕油。

“我們可以這麼做，至於他們是否接受是另一回事。”

“歐洲還有很多的供應，是我們可以用於要求他們停止詆毀棕油。”

他是在結束英國訪問行程前的記者會上，針對亞通集團（Axiata）將與挪威電信集團（Telano）合併一事，如此回應。

挪威是世界首個禁止使用及購買生物柴油的國家，認為油棕種植破壞森林生態。

英投資者有興趣投資大馬

首相馬哈迪說，除了對馬來西亞經濟的潛力持樂觀態度，英國投資者也對在馬來西亞投資表現出濃厚興趣。

他說，他利用此次英國之行來確定英國投資者可以為馬來西亞做些什麼，他們想要什麼以及如何吸引他們來投資。他說，他於周一結束為期3天的英國工作訪問前的早上，在和英國投資者舉行的圓桌會議上，有許多人表示有興趣到馬來西亞投資，包括一家飛機設計公司也分享其投資建議。

無論如何，他以此事仍處於建議階段而沒有透露有意前往馬來西亞投資的公司。

馬哈迪在記者會上說，政府將致力尋找提升馬來西亞競爭力的方法，以及減少國債。

“我將在返回吉隆坡後，向內閣提出有關出售一些政府資產的建議。”

“我們擁有很多資產…我們有地、服務、政府公司、設施或通過私人界參與使我們受益的機構。”