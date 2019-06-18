國油沙地阿美聯合投資 Rapid將日產30萬桶石油





（吉隆坡18日訊）由國油及沙地阿美（Saudi Aramco）聯合投資的邊佳蘭綜合煉油中心（Rapid），將在第四季度完全投入生產，估計每日將能提煉30萬桶石油，屆時大馬將成為凈石油出產國。

財政部長林冠英在作出這項宣布時說，這也是大馬自2008年後，再度成為石油凈出口國的紀錄。

他形容這是一項創舉，並指這是2家成功的國營石油公司聯合投資的歷史性項目。

財長：兩國合作創舉

林冠英今日為2019年第17屆亞洲石油、天然氣及石化工程展覽會（OGA）主持開幕儀式時如此披露。

國油與沙地阿美是在2017年簽署總值高達70億美元（約310億令吉）的邊佳蘭綜合煉油中心（Rapid）項目股權收購合約（SPA），雙方在煉油廠和裂化設備中擁有平等，即50%對50%的所有權。

在合約下，兩國共同持有一些廠房，包括每日產能為30萬桶油的煉油廠，以及一座每年生產300萬噸石化產品的蒸汽裂解廠；沙地阿美將會提供煉油廠所需的70%原油需求，而天然氣、電力和其他則由國油供應。

除了上述廠房外，RAPID也設有石化廠房、液化天然氣進口終站，以及一座再氣化廠房，其它設備包括一座產能2200兆瓦（MW）的發電廠、72公里長的天然氣管道、一座深水碼頭，以及一座每日生產2.6億公升的原水供應廠。

RAPID成為面積2.2萬英畝（約8903公頃）的邊佳蘭石油綜合中心（PIPC）的一部分。一旦完工後，這將是亞洲最大的石油儲存、燃油提煉和石化生產，以及液化天然氣進出口樞紐。

林冠英說，隨著Rapid即將竣工並投入生產，也象征大馬與沙地阿拉伯在煉油技術上合作，共享資源、技術、經驗、專業及商業銷售，不僅利惠兩國的石油公司，也利惠了大馬與沙地兩國。

將成亞洲石油出口樞紐

與此同時，他說，在中美貿易戰之際，大馬因處於策略性的全球供應鏈上，在企業搬遷和投資多元化下而得益，而這也反映在今年首季的制造業外來直接投資額上，達202億令吉，比去年的89億令吉更高。

他說，首季所有領域的外來直接投資額，也寫下293億令吉的紀錄，比去年同一時期的169億令吉增長了73.4%。

“大馬工業在今年4月按年成長4%，比3月的3.1%有所增長，主要因強勁的制造業成長，及逐步復蘇的采礦業，而這也比Bloomberg所估計的2.5%成長率來得更高。”

他說，不斷成長的外來直接投資額，顯示大馬是區域內的安全投資經商國。

林冠英說，國際原油價格走勢看漲，對大馬石油業的上遊工業有正面效應，尤其是在深水工業對高投資與營運成本及技術，都有很高的需求，也將帶動整個行業的經濟活動。

他說，各領域都需要新科技，同樣的，石油與天然氣業也需要新科技，4.0工業革命成熟化，已經降低了使用新科技的成本，刺激各行業的成長，我國已經不再像從前，只靠石油與天然氣的收入來支付開支。

“只要每桶國際原油價格調整1美元，估計國家在石油的年收入盈利就會增加3億令吉，若下跌1美元，也會損失相同的收益，因此，政府已經不再完全依賴石油稅。”

“在2009年，41.3%的政府收入是來自石油稅收，今年，估計來自石油業的收入僅占19.5%，但這未包括用來支付GST和個人所得稅退稅的國油分紅。”

出席活動的尚有國油總裁兼集團首席執行員丹斯里旺祖基菲里、UBM─馬來西亞展覽服務公司主席丹斯里阿斯末卡馬魯丁、馬來西亞會展局（MyCEB）首席執行員拿督祖基菲里、Sapura能源總裁兼首席執行員丹斯里沙里爾、亞太TechnipFMC高級副總裁克里斯多夫及馬來西亞博聞（UBM）集團董事經理甘地等。