四川6級地震 逾60次餘震 13死134傷











（成都18日訊）中國四川宜賓市長寧縣昨晚發生6級地震，造成至少13人死亡，約134人受傷，餘震超過60次，最強達5.3級。宜賓市政府稱，有10個鄉鎮災情較嚴重，包括震央雙河鎮及位於珙縣的周家鎮。

這起地震是在昨晚10時55分發生，震源深度僅16公里，是四川今年以來錄得的最大震級地震。

大批網傳影片及照片拍到，不少建築物內部牆身和地板出現明顯裂縫，甚至有大幅牆壁塌毀，街外雜物滿布，環境凌亂不堪。當中災情較嚴重的雙河鎮有不少農房有倒塌情況。梅硐鎮亦有一座賓館倒塌。

10鄉鎮災情嚴重

據指，省內其他城市包括樂山、成都、內江、重慶等均有強烈震感。

地震導致約3.8萬戶停電，部分電力設施受損，通訊中斷，相關部門已派員搶修，並帶同臨時發電機供電。長寧縣附近多條高速公路有大石滾落及山體滑坡，部分路段出現裂逢需要關閉。

不少建築物倒塌

四川省委書記彭清華已下令迅速啟動二級應急方案，全力救援，同時指示地震局加強監測工作。

他指，當地最近連日下大雨，因此需要提防地震和降雨所造成的二次災害，確保民眾生命財產安全。省長尹力也在凌晨趕赴長寧，指揮救援工作。

救援人員指，部分災區餘震不斷加上下雨，或導致山泥傾瀉，增加救援難度。

專家：不屬同一地震帶

非汶川大地震餘震

專家表示，這次地震為獨立地震，並非2008年的汶川大地震的餘震。

中國地震台網中心研究員孫士鋐解釋，本次地震位於雲南昭通東側到四宜賓北東向地震帶，與當年汶川大地震不屬同一地震帶。但他續指，本次地震與去年12月宜賓興文地區5.7級地震相關聯，為同一震源，屬於雙震性地震，且震源深度超過10公里，屬構造地震。

四川省地震預報研究中心主任、研究員杜方則指，當地因地質結構較為穩定，再發生較大餘震的可能性不大。