恐龍奪冠遊行爆鎗擊 球迷四散哄逃









（多倫多18日訊）全國約200萬球迷集聚多倫多市，參與歷史性摘得美國職籃總冠軍的恐龍隊奪冠慶典，惟集會中發生槍擊讓慶典變成了騷亂和哭喊，四人在事件中受傷，其中兩人重傷，二名嫌疑人被捕！

由於這是多倫多球隊首次贏得NBA總冠軍，成千上萬的球迷於當地時間17日聚集多倫多內森-菲利普斯廣場（ Nathan Phillip's Square ）周圍慶祝奪冠，五輛雙層巴士在人群中龜速行駛，恐龍主力球星、總決賽最有價值球員萊昂納德等人向現場的球迷噴灑了香檳，遊行路線以內森-菲利普斯廣場作為終點。不過，當地時間下午3點45分左右卻傳出槍擊事件，有目擊民眾指出，聽見連續4聲槍響，民眾嚇得慌忙逃離，場面混亂不已。從推特上傳出的現場視頻可以看到，一群身著恐龍隊球衣的球迷在槍聲中驚慌失措蜂擁而逃。有一刻，恐龍隊的現場播報員抓起麥克風，並提醒在場的人們堅強和冷靜。現場的人們被要求趴下或者找到安全的地方躲避。

據悉，事件發生時，包括了加拿大總理特魯多、多倫多市長約翰-托裡以及恐龍隊主力球員都廣場的舞台上參與慶祝活動。

2人重傷2人被捕

過程中有2人身受重傷，其中一人為多倫多市警察，另一人是年約30多歲的女子，兩人均被緊急送醫急救，無生命危險。當地警方在遊行現場逮捕2名涉案嫌犯，從嫌疑犯身上搜出兩把槍。至於詳細事發經過和犯案動機還有待釐清。

多倫多恐龍上週作客甲骨文球館，並在總決賽第6場比賽以及114比110打敗金州勇士，從而以大比分4比2奪冠，寫下了隊史首個總冠軍。

另外，作為球隊奪冠頭號功臣的萊昂納德成了全城大英雄，由於萊昂納德目前還沒正式表態到底會不會留隊，也有球迷大喊“再來一年！”讓前者有些靦腆地笑容，並且鼓掌。一旁的洛瑞見狀，馬上張開手掌比出“5”的手勢，並要球迷和他一起喊：“再來5年！。