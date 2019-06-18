金雞強撞金馬 逼影人選邊站

（台北18日讯）选鸡选马选边站!

于11月23日举行的《第56届金马奖》，今年的气氛肯定不一般，因为中国《第28届中国电影金鸡奖》宣布由中国女星姚晨担任形象大使，并于11月19日至23日在福建厦门举办，直接和本届金马大撞期，此举已掀起广大乡民讨论，电影从业员势必得“选边站”出席，届时恐怕再掀波澜。

去年金马55最佳纪录片得主《我们的青春，在台湾》导演傅榆在台上说：“希望我们的‘国家’可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。”没想到似乎引起中国艺人不满，轮到中国影帝涂们颁奖时，他竟说出“特别荣幸再次来到中国台湾金马奖颁奖，我感到了两岸一家亲。”

两岸不同调

此话一出，不但让台湾人不悦，就连文化部长郑丽君也在脸书回击。“请记得，这里是台湾，不是中国台湾！”之后中国艺人集体缺席庆功宴，更引发“中国，一点都不能少”的艺人转贴潮，闹得沸沸扬扬。

金马55风暴当时便有说中国电影圈今年可能不让中国片参加金马，或是集体缺席，如今金鸡奖宣布举办日期和金马56竟是同一天，令许多网友开始揣测是否与去年事件有关。

对于金马、金鸡撞期，金马执委会回应：“不论有无撞期，我们常常都还是会遇到入围者及想邀请的嘉宾在剧组无法请假或是因为其他活动而无法出席典礼，办理大型活动本来就应该担心，但我们还是会一本初衷，做好自己该做的事，荣耀电影和电影人。”