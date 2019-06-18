《萍聚》主唱 江明學租屋處自殺身亡















58岁资深歌手江明学周二被发现在租屋处自杀，震惊演艺圈！

江明学周二（18日）突然被房东发现于深坑租屋处上吊自尽，因为积欠房租许久，房东于8日联络过后，两人彻底失联，房东周二早通知警消破门而入后，现场传出浓浓臭味，江明学遗体全身发黑，已死亡多时，但现场并未搜寻到遗书。

江明学1984年参加第1届大专创作歌谣大赛，以自创曲《如果真有来生》，获最佳作词、优胜作曲2奖，1989年推出首张专辑《秋意上心头》，大卖25万张，后来在马来西亚、新加坡以《萍聚》、《亲爱的朋友》走红，无奈唱歌事业起起落落，他转当节目、电台主持人。

2004年，江明学成为首个考取街头艺人证照的专业艺人，最高曾创下日入数万元，但好景不常，去年初曾被拍到在烧肉店当打工仔领时薪，7月骑脚踏车外出，受到乌秋惊吓摔伤，去年9月又因持有安非他命遭逮，他认了毒品来源是透过交友软体购入，自称近两年来工作压力大，2到3天就会吸毒一次，被警方依法送办。

臉書最後貼文 感傷好友們冷回

资深歌手江明学传出寻短过世，而他脸书公开贴文还停留在6月5日，看似朋友对于他的提问不关心也不理会，心情颇为低落。

江明学过去曾是成功大学工业设计系的高材生，但星途不顺遂，近年来，他受邀参加白冰冰节目《冰冰show》却传出严重车祸，引发关注，没想到原本他控诉是遭人追撞，后续却被查出是自摔，接著，他又爆出持毒被捕消息，又转为沉寂。

但他仍常在脸书上贴文，持续和好友和粉丝互动，他也时常针对时事抒发不满。