NKVE大道黑夜驚魂 14車連環撞10人傷















（八打靈再也18日訊）一輛運送蔬菜的羅里午夜駛至新巴生谷大道457.8公里朝往巴生方向的路段時，失控與前方13輛車輛連環碰撞，包括1輛警車、軍車及羅里，造成10人受傷入院求治；由於涉及的車輛眾多，導致上述路段交通大阻塞，車龍陣長達約2公里。

車龍長達2公里

靈市警區主任莫哈末扎尼說，這起車禍於昨天晚上11時45分發生，所幸涉及車禍的駕駛者或乘客皆傷勢輕微，惟涉及的車輛事發後嚴重凹毀。不過，警方在車禍發生後，已逮捕36歲肇禍司機查辦。

他指山，這名肇禍羅里雖然猛撞多輛車及傾覆路邊，司機本身卻安然無恙。車禍發生後，共有6男4女受傷被救護車送入雙溪毛糯醫院求治。

他稱，這些傷者全部傷勢輕微，其中4男2女敷藥後獲準出院。

莫哈末扎尼說，根據警方調查顯示，事發地點共有6條車道包括緊急車道，當時沒有下雨，只是有修路工程造成交通緩慢，而肇禍羅里由金馬崙運送蔬菜赴往柔佛州途中，在快速車道行駛時，疑前方一輛轎車緊急停車，結果羅里司機失控沖向左方及猛撞所有正在緩慢行駛的車輛。

司機稱前方突煞車

他指出，羅里過後傾覆左邊路肩，更撞上一輛最前方的羅里，車廂運載的蔬菜，全部撒滿路面。

他說，查案的交警組刻在查閱事發地點的閉路電視畫面，以了解車禍過程。

他透露，警方目前援引1987年交通法令43（1）條文進行調查。