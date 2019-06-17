又傳有人病逝 丹大臣：3歲男童是死於麻疹

（哥打峇魯17日訊）吉蘭丹話望生縣瓜拉格巴迪部落最近發生14名邨民病逝事件，昨晚當地又傳出一名3歲男童病逝，不過，吉蘭丹州務大臣拿督阿末耶穀聲稱，該名男童是因麻疹而不治。

首相署部長瓦達慕迪今早發文告指出，小死者納斯里羅斯里是於昨晚在哥打峇魯中央醫院病逝，醫院將在今天解剖驗屍，以鑒定死因。原住民發展局將會協助死者家屬處理身後事。

他也在文告中，向納斯里家屬致哀。

另一方面，吉蘭丹和登嘉樓州原住民發展局主任哈欣阿朗證實，男童納斯里是9天前送入醫院，並於昨天傍晚6時45分在加護病房逝世。一旦接獲院方的解剖報告，該局將採取後續行動。

目前，瓜拉格先有2人證實因肺炎死亡，另外從墳地尋獲的12具遺體則必須行解剖去鑒定死因。

針對這名男童病逝的事件，丹州大臣阿末耶穀今天在丹州議會的中場休會受訪時，指來自院方的消息告訴他，男童是因為麻疹去世。

他說，瓜拉格巴迪部落的死亡事件即將告一段落，接下來就是重整這個原住民邨的生活。不過，他也承認一系列的病逝案例，其病因還未明朗。

“希望各相關部門，包括原住民發展局能扮演各自的角色，讓巴迪部落的原住民早日回到他們的甘榜里去，因為化驗結果已證明當地的水源並沒有被污染。”

他也表示，盡管這之前有人說瓜拉格事件與當地水源及礦業有關，但丹州政府的看法是，當地的衛生、飲食、生活方式都有待提升。(BPK)

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圖說：

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送院9天後的瓜拉格3歲原住民男童，在哥打峇魯中央醫院病逝。