【性片風暴】外國勢力 主導性片？ 慕克力疑有人搞分裂





（亞羅士打17日訊）土團黨署理主席拿督斯里慕克力支持徹查和揪出“男男性愛短片”幕後黑手，並不排除這事件涉及國外勢力主導，旨在分裂大馬政府和國民之間關係。

他說，他連日來認真思考這事件的進展與演變，認為無論是希盟或是反對黨，沒有一方會在這事件中受益，除非是外來勢力者。

也是吉州務大臣的他今午出席亞羅士打市政廳（MBAS）開齋節開放門戶後，在記者會上被詢及行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥指這短片事件，或足以摧毀“新馬來西亞”議程和對希盟是最大挑戰言論，如是指出。

“我也想知道誰是幕後黑手，但我深思了解這事件演變，不排除有外來勢力者採用分而治之（Divide and Rule）的古老策略，來分裂政府和人民的關係。”

他說，若真的有外來勢力者操縱這一切，他們被迫利用本地人當“玩家”，而這些被利用者可能也不懂被利用所會帶來的後果。

他指出，首相敦馬哈迪針對這短片事件也指這是有政治意圖人士制造出來的手段，但沒直指幕後黑手就是國內人。

口角戰損和諧

“這事件引發後，各方面都開始互相指責，如果這事件沒妥善處理，恐怕就會引來不停止的口角戰，有損彼此之間的和諧。”

另外，他指出，承認是該短片男主角之一的哈茲阿茲，其言論根本對自己有損無利，還牴觸法律。

“可能他（哈茲阿茲）也沒深思過，他這舉動會帶來怎樣的後果，以及所需要負起的責任。”

此外，針對吉州巫青團發文告抨擊吉州政府日前舉辦的開齋宴，以欄杆分割嘉賓席與民眾席作法時，慕克力解釋，舉辦單位為了顧及吉州蘇丹殿下和王室成員安全，才做出這安排，並非意圖要有尊卑之分。