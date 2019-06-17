農長：出口額1年料5億元 4噸凍貓山王明抵中國





（布城17日訊）農業及農基工業部長沙拉胡丁宣布，首批馬來西亞冷凍帶殼貓山王本周出口至中國，重達4噸，預料將於19日（周三）抵達上海。

“首批榴槤出口後，我們估計每月至少會有1000噸優質榴槤進入中國市場，預計1年將為我國貢獻5億令吉出口額。”

他今日出席冷凍帶殼貓山王出口活動時致詞說，該部相信本地冷凍帶殼榴槤的出口量能滿足中國市場。

“我國榴槤在2018年的榴槤總產量為34萬1000噸榴槤，相較2017年的21萬1000噸，增長61.9％。”

他預估，榴槤產量會在未來幾年持續增長，尤其是貓山王（D197）和黑刺（D200）等主要品種。

中國海關總署日前宣布，允許5家符合相關檢驗檢疫要求的大馬企業，包括Exofruits Industry有限公司、頂好水果有限公司（Topfruits）、恒鮮食品有限公司（PHG Ever Fresh）、裕利食品工業有限公司（JL Food Industry）及Kami Food Services有限公司，進口冷凍帶殼榴槤至中國。

沙拉胡丁說，首批榴槤出口商為碧和果業（Beho Fresh Sdn Bhd，榴槤工廠為恒鮮食品有限公司），之後還會陸續批量出口，屆時將由首相敦馬哈迪主持推介禮。

“中國海關總署檢疫人員於4月來馬進行檢驗檢疫榴槤園，共檢驗7間企業，最終5家獲準出口。我希望會有更多企業可以在近期內獲得出口批準，有興趣的企業向農業局註冊，確保有機會把榴槤輸出中國。”

另外，沙拉胡丁也鼓勵業者挖掘榴槤的多樣化，生產更多下遊產品，同時與大馬旅遊局合作抓住2020旅遊年的機遇，提供基於榴槤的農業旅遊（Duriotourism）。

“榴槤行業是我國的財富來源之一，因此業者必更具創造性和創新性，以發展多樣化的下遊產品。

“農業旅遊方面，外國遊客除了能在各自的國家享用馬來西亞的榴槤，也有機會親自到大馬的榴槤果園吃榴槤。”

白天盼帶動貿易來往

中國駐馬來西亞大使白天希望馬來西亞的冷凍帶殼榴槤出口至中國後，能進一步帶動兩國的貿易來往。

“中國有14億人口，他們都在等著優質榴槤來到中國，相信馬來西亞首批貓山王進口後，他們很快就吃到世界級的榴槤。”

他表示，本身是榴槤的超級粉絲，等待大馬冷凍帶殼榴槤出口至中國已有逾1年時間。

“馬來西亞的榴槤是全世界最好吃的榴槤！這是歷史性的一刻，我已經等了1年時間。”

他相信冷凍帶殼榴槤出口能讓大馬榴槤果農從中受益，同時帶動馬來西亞的榴槤農業旅遊。

中檢溯源保證品質

中國檢驗認證集團（CCIC）馬來西亞公司說，由於市面上的榴槤會有良莠不齊的情況，因此他們推出“中檢溯源”服務，為中國消費者提供貨真價實的正宗大馬榴槤。

“消費者只要掃描榴槤包裝上的‘中檢溯源’二維碼，就能實時獲得榴槤品種、果園、包裝廠和出口商的信息，同時還能獲得包裝時間、轉運時間、通關時間等資訊，了解從產地到消費者手上全過程的關鍵信息。”

該集團今日在一份聲明中指出，中檢溯源將以“有質量的追溯”和“海外預檢驗和追溯”為手段，為中國消費者提供最真實的榴槤信息。

出席者包括農業及農基工業部副部長沈志勤、秘書長拿督莫哈末沙列胡丁和中國檢驗認證集團馬來西亞有限公司總經理付軍等。