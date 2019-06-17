陸兆福鼓勵交通業者加入 擴大公交無現金支付





（吉隆坡17日訊）交通部長陸兆福希望未來更多交通業者能夠主動推出無現金付款系統。

他今日為機場快鐵（ERL）的“公共交通無現金運動”主持推介禮後說，此舉將能提高公共服務效率，同時能增加用戶人數。

“首相敦馬哈迪於去年就已表示，想見我國邁向無現金社會。”

“這將增加各領域能力及解決貪腐問題，因為若沒有用現金，任何交易將記錄在案。”

請業者提供優惠價格

陸兆福透露，國家基建公司將於未來幾個月內，分階段擴大無現金購票系統到輕快鐵、捷運及巴士等公交系統，以確保無現金交易系統能夠全面落實。

“國家基建公司已展開規劃及做好相關準備，以將目前只在機場快鐵落實的無現金購票制，擴大到全國的公交系統。”

他說，這系統也將讓服務運營商分析數據及服務使用趨勢，更有創意地為消費人進行動態定價。

因此，他促請公共交通業者和搭客共同響應無現金醒覺運動，包括從中節省成本，提供更具伸縮性的優惠價格，以達致雙贏。

機場快鐵今日起聯合Boost、GrabPay、威士卡、馬來亞銀行、一觸即通、UnionPay及萬事達卡推介無現金購票系統，搭客可用任何一張卡及電子錢包購票，並享有折扣。

陸兆福說，除了提高競爭力與率，方便國人的同時，無現金社會也能也為旅客提供便利，解決貨幣兌換的問題。

他說，他之前已多次表明希望把國內的公共交通系統，發展到搭客錢包中的任何卡都可用來購買車票。

他說，一些人依然認為現金最方便，可是現金的使用反而增加業者的成本，包括把現金存入銀行所涉及的保安費，而無現金付費則克服這些問題，再來還可以追查到搭客的使用量，並善用這些數據來制定伸縮性收費。

“無現金制也解決排隊等問題，為搭客提供了更大的便利，這將有助於提高搭客量。”

他指出，機場快鐵於2002年時采用無現金制的搭客只有5%，如今已增長至47%，並希望未來3年能夠再增加10%。此外，機場快鐵多年來也保持99.7%的準點率。

出席者包括陸路公共交通機構總監阿茲蘭、機場快鐵公司執行主席丹斯里莫哈末納茲米和首席執行員諾瑪和策略夥伴代表。(LMY)

研究其他系統申請My100

為克服My 100公共交通月票卡必須用大馬卡付費所產生的各種問題，交通部正在探討其他的付費方式。

陸兆福說，相關研究工作已經展開，但需要一些時間來落實。

他說，他很早就意識到采用大馬卡申請My 100月票的問題，但為了更快速推出也就只能采用最方便且直接的方式，大馬卡是因為附有一觸即通功能而被采用。

有關My100只能用大馬卡購買而產生諸多的問題，陸兆福說，交通部不會永遠都用這個系統，目前正在考慮采用其他的系統，只是需要一個過程。

“這是一個長期的工作，不是一次過，所以，這只是一個開始。“

民眾投訴只有最新版大馬卡，即卡內有一大一小、有彩色及黑白色的兩個頭像及具有一觸即通卡功能的大馬卡才能申請，以及大馬卡遺失了也不能申請等問題。

100令吉的My100月票，讓搭客可於30天內無限次乘搭捷運、輕快鐵、單軌火車、雙威捷運巴士系統（BRT）、快捷通巴士及捷運接駁巴士；而50令吉的My50月票，則能於30天內無限乘搭快捷通巴士及捷運接駁巴士（不包括BRT）。