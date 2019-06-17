5父求助拉瑪 盼解決小人球困境

（檳城17日訊）無國籍孩童悲歌唱不完，不僅受教育面對阻礙，成年後也不能考取駕照、開設銀行戶頭、辦理護照及合法工作。5名大馬籍父親今天向檳州第二副首長拉瑪沙米求助，希望協助解決孩子的公民權問題。

其中一名父親余志豪說，他們大多是因為早年與外籍伴侶在沒正式註冊結婚情況下，生下孩子，配偶之後就回去原生國，把孩子留在大馬。他說，在大馬面對類似情況者不少，他為此設立的WhatsApp群組人數已破百。

無法深造辦護照

他說，他和其他父親過去多年都積極往國民登記局及內政部奔走，包括提呈親子鑑定報告、宣誓書等文件，證明孩子是他們親生的，奈何多次申請都遭當局在沒給出明確理由的情況下被駁回，令他們感到相當沮喪。

他說，也有父親花數万令吉尋求律師，盼透過法庭為孩子申請公民權，進行的竟是領養孩子的程序；明明是親生孩子，為何變成領養的？他強調，他們是奉公守法的納稅人，為何為孩子討個公民權如此困難？

他透露，他的兩個無國籍孩子現年分別19及13歲。大兒子SPM成績還不錯，卻因為沒有無國籍，即使願意付錢到私人學院，也無法繼續深造。孩子如今只能天天待在家裡。

他指出，首相馬哈迪去年8月曾說過，只要父母其中一方是大馬公民，而孩子是在大馬出生，孩子就有資格獲得大馬公民權；但現在，在實際操作上，卻與敦馬說的不相符。

另一名父親林威祥說，他們早前沒有註冊結婚就生下孩子，確實做錯了，但這種罪不應該有孩子來承擔。他說，他孩子如今已逾20歲，想去日本深造，卻因為無法辦理護照而無法如願。

面對類似情況而於今天向拉瑪沙米求助的大馬籍父親尚有陳金亨、陳輝霖及納塔溫。

另一名在沙巴山打根出生的男子黃恩賜則因為父母親是菲律賓人，無法獲得大馬公民權，目前持有的是綠色身份證，定居有效期為5年，必須不斷更新，連能夠永久居留的紅色身份證都不如，希望拉瑪沙米協助。

拉瑪斥部長在睡覺

拉瑪沙米直斥內閣部長們都在睡覺及冬眠，在無國籍孩童公民權課題上辦事不力。他說，孩童是無辜的，卻被迫成為迂腐制度下的犧牲者。

他披露，在檳州，由外籍母親生下，孩童之後面對公民權問題的已接獲案件有570宗。

他將致函內政部長丹斯里慕尤丁，尋求解決此問題。若問題還是無法解決，或許就得把事件帶上法庭。

與會者尚有檳州公民權助理協調官葉進強及克里斯沙米。