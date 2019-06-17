檳假酒奪６命 光大餐館店員被捕





（檳城17日訊）檳城過去2個月發生2宗喝假洋酒導致甲醇（Methanol）中毒案件，有13人進院，6人死亡，死者包括2名大馬印裔男子。

檳州警方接投報後，於本月15日突擊光大一間餐館倉庫，起獲大量假洋酒及走私啤酒，市價達8000令吉，並逮捕44歲緬甸籍店員。

檳島東北區警區主任仄再瑪尼說，最近2個月，共13人因酒精中毒進入檳城醫院治療，包括2名大馬印裔男子、9名緬甸籍男子、一名印度籍男子及一名尼泊爾籍男子。

檳2個月2宗酒精中毒

他今日召開記者會說，截至目前，有6人死亡包括2名大馬印裔男子、3名緬甸籍男子及一名印度籍男子，而解剖報告顯示是死者是甲醇中毒。

他說，被捕店員沒有工作准證，但已在該餐館工作一年，專賣假洋酒給熟客，而該倉庫並未對外開放。

他說，這些假冒市場品牌的假洋酒，是以低於市價一半，即4令吉出售，主要對象都是工地外勞。

他指出，從本月11至14日發生的酒精中毒案件，7名緬甸籍受害者皆來自SP齊來也可負擔房屋工程的工地。

“根據部分受害者表示，是一名緬甸籍男子到工地賣酒給他們，而警方正在追緝對方下落。”

仄再瑪尼說，警方已和關稅局合作調查假洋酒案，警方懷疑有5款品牌洋酒已被不法集團假冒，希望市民不要購買來歷不明的便宜洋酒。

他說，5款疑被假冒的品牌洋酒是KAPAK、GARND RAYAL WHISKY、PAUL MARTINN、MYANMARWHISKY，以及HIGH CLASS WHISKY，PRODUCT OF MYANMAR。

目前警方援引刑事法典304（b）條文誤殺罪調查此案，嫌犯也已被延扣14天協助調查。

假酒走私與奪命案件