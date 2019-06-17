【性片風暴】安華：未證實犯錯 不貿然對付哈茲





（古晉16日訊）公正黨主席拿督斯裡安華指出，在被證實犯錯之前，公正黨不會貿然對付公開承認是男男性愛短片主角的山都望區部青年團團長哈茲阿茲，一切等待警方的調查結果。

他強調，案件目前由警方調查，該黨不能妄下定論，也不能讓現階段的決定，影嚮紀律局接下來可能採取的行動。

他今晚出席砂公正黨達雅節及開齋節開放門戶後召開記者會表示，公正黨並沒有因為性愛短片事件而陷入嚴重危機。

他提到，馬哈迪私底下明確向他表明，將由他接棒首相一職，他很清楚馬哈迪的交棒計劃，也對此充滿信心。

他重申，希盟至今都維持著這個決定，因此，他不認同非政府組織Otai Reformasi要求首相明確交待何時交棒的訴求。

暫不展開內部調查

此外安華也指出，自從2018年之後，全國有上千人擁有公正黨全國及地方領袖資料及聯絡號碼，這些資料為何被利用於散播性愛短片，應交由警方調查。

“公正黨政治局早前決定提供這些資料給有意競選黨職的候選人，以方便展開競選工作。”

在記者會上，公正黨總秘書拿督斯裡賽夫丁指出，身為總秘書，他只是負責執行政治局的決定，讓競選黨職者擁有黨員數據，以聯繫全國區部及黨員，這主要目的是確保黨選能公平競爭。

賽夫丁表示，該黨現階段不會針對短片事件展開內部調查，而是讓警方進行調查。

“短片流傳後，政治局上周召開緊急會議討論，考慮到涉案方已報案，因此決定交由警方調查。”

他也否認短片是一些黨領袖所策劃，關言論具誤導性，毫無事實根據。

“安華今天就是來向沙州領袖交代此事，希望大家冷靜及理性看待，嚴守紀律，別在非常時刻發表聲明。”