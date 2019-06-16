【性片風暴】阿茲敏17日錄供







（大山腳16日訊）經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里將在明天針對男男性交短片風波，前往武吉安曼錄口供。也是公正黨署理主席的阿茲敏阿里今午出席詩布朗再也州選區州議員阿菲夫開齋節開放門戶時，再次向齷齪的政治手段宣戰。

“身為一名領袖，我在此聲明，無論是哪一方或是哪一個人牽涉其中（齷齪政治），我都會反抗到底，因為這是對人民及國家的背叛。”

阿茲敏也奉勸有心人士，不要使出齷齪的手段來破壞國家現有的團結及繁榮。

阿茲敏較後要離開會場時，記者追問該黨主席拿督斯里安華否認涉及策劃男男性愛短片時說：“我想……在這個階段澄清很重要，以便沒有根據的指責不會指向任何人，然而，像我之前所說，有一些看法是，所發生的事的手法，必須獲得釐清。”

詢及會否向哈茲阿茲採取法律行動，阿茲敏表示已在律師的建議下，採取幾項行動，包括向宗教局、警方及反貪會投報，以便展開全面的調查。”

阿茲敏也不願揣測有關針對他的短片，是源自黨內或黨外。

他相信人民可以用智慧來看待這起事件，他也感謝同僚團結一致來面對這起風波。

“不要陷害或邊緣化阿菲夫，過去公正黨不曾拿下詩布朗再也議席，但隨著阿菲夫上陣並獲得人民的支持，鞏固了希盟在檳州的執政。”

檳州首長曹觀友也有出席該開放門戶，並在會上致辭。其他出席者尚有第一副首長拿督查基尤丁、檳州議長拿督劉子健、高淵區國會議員拿督曼梳等人。