小兄妹被虐不像人 夫妻撇涉案13歲女招認









（八打靈再也16日訊）涉嫌虐待一對印裔小兄妹至骨瘦嶙峋的一家三口，家庭關係頗為複雜，被捕的夫妻否認涉及虐待，但未成年的女兒卻招認虐待；目前3人都將被延扣5天助查，預料會下週被提控。

沙登警區主任依斯馬迪助理總監說，警方獲靈市推事莎麗法批准，即起延扣3人5天至20日，而受虐待的8歲和7歲小兄妹，則仍在沙登醫院接受治療。

延扣5天助查

據了解，這對小兄妹疑遭人以水管等物件虐打，身上多處佈滿新舊傷痕，且因營養不良而顯得骨瘦如柴；不過，2名男女嫌犯皆否認有虐待小兄妹，僅是其13歲的女兒承認虐待行為。

被捕的印裔夫妻嫌犯今天早上10時40分，被押往八打靈再也推事庭申請延扣，2人身穿紫色扣留服，雙雙低頭以衣服掩臉，期間男子還伸手護妻，避開媒體的拍攝。

约相隔15分钟后，涉案的13岁少女才扣著手铐、身穿橙色扣留服，抵达推事庭。

他們3人在中午12時30分完成延扣手續後，被警方帶走。

消息披露，受虐的小兄妹是女嫌犯哥哥的孩子，被捕少女則是女嫌犯與首任丈夫所生，而男嫌犯則是女嫌犯的第二任丈夫，兩人育有一名7個月大的小嬰兒；女嫌犯目前也懷有身孕。

雖然嫌犯夫妻在7年前收養遭親生父母遺棄的小兄妹，但他們並沒擁有這一對小兄妹的合法監護權。

消息也指，涉案的少女原本是住在森美蘭州芙蓉，近兩個月才搬來蒲種與母親及繼父同住；基於她未成年，警方將把她安置在史里肯邦安警局，嫌犯夫妻則帶返蒲種金鑾鎮警局延扣助查。

此宗虐童案是昨天中午12時48分，在蒲種市中心PBP 1/2路一住家遭揭發，警方在接獲投報後火速前往救人，並逮捕涉案的33歲男嫌犯（煤氣送貨員）、30歲女嫌犯及少女3人。當局目前是援引2001年兒童法令第31條文調查此案。

滾燙湯匙虐女案養父今被控

依斯馬迪說，針對另一宗虐童案，即7歲女童遭養父以滾燙湯匙燙傷手臉和大腿案件，相關調查工作已完成，警方將在明早8時，將嫌犯押往靈市法庭面控。

此案是本月4日傍晚6時，在沙登濱吉蘭布特拉花園（Pinggiran Putra）一間民宅被揭發。

女童在上個月杪擅自取用養父（48歲，魚販）的錢，結果遭養父拿滾燙湯匙烙在她的臉頰、雙手、腰部和左腳，造成她的臉部二級燙傷及腳部一級燙傷。